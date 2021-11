The Gunk: svelata la data d’uscita dell’esclusiva Xbox

Il mondo delle esclusive Microsoft si sta timidamente espandendo con tanti titoli diversi da Forza Horizon o Halo, probabilmente anche di qualità oggettiva inferiore, ma con uno spirito invidiabile alle spalle. The Gunk è una di questi videogiochi, sviluppato da Thunderful Games (i creatori della serie SteamWorld) e annunciato nell’estate dello scorso anno. Lo aspettavamo tutti nel mese di settembre, ma gli sviluppatori lo hanno dovuto rinviare promettendo, però, che sarebbe comunque uscito entro la fine dell’anno. E sembra proprio che è una promessa che verrà mantenuta.

The Gunk uscirà il prossimo 16 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X | S, poco più di un mese da oggi insomma. Lo scorso anno, il director Ulf Hartelius ha anche affermato che per ora non è nei piani dell’azienda di portare il titolo anche su piattaforme PlayStation o Nintendo Switch. Inoltre, il titolo sarà anche disponibile sin dal lancio in maniera completamente gratuita per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass. Vi lasciamo il tweet di annuncio della data d’uscita da parte di Thunderful Games proprio qua sotto.

Welcome to a vast alien world in The Gunk.

Encounter terrifying enemies and challenging puzzles on your quest to unravel the mystery of a forgotten planet… Can you save it in the process?

☣️Coming to Xbox and Gamepass 16th December!#ThunderfulWorld pic.twitter.com/fwWYNYbB9m

— Thunderful Games ⚡ (@Thunderfulgames) November 10, 2021