The Good Life: posticipato il nuovo gioco di Swery

La bella vita si fa attendere: il nuovo progetto di Hidetaka “Swery” Suehiro, The Good Life, è stato purtroppo nuovamente posticipato

Se avevate una premonizione fatale circa la possibilità di giocare a The Good Life in tempi brevi, ci tocca confermare che ogni presentimento sullo stato attuale del nuovo gioco di Hidetaka Suehiro, in arte Swery, si è dimostrato fondato. Dopo un posticipo che ha visto il titolo spostare la propria data di uscita nel periodo estivo, ora abbiamo un nuovo trailer che fissa il periodo di pubblicazione in autunno. Naturalmente, riporteremo qui sotto il trailer, ma vi avvertiamo già da ora che si tratta di un video doppiato esclusivamente in lingua nipponica.

Swery si vive The Good Life, forse troppo?

Abbiamo anche un nuovo publisher di cui parlare: Playism si occuperà di distribuire la nuova opera di Swery, The Good Life, al posto di The Irregular Corporation. Il prezzo si aggira all’incirca sui trenta euro. Tuttavia, non è che i cambiamenti dietro le quinte abbiano causato particolari differenze all’esperienza in sé: questa è ancora un’avventura scanzonata in cui scattare foto e prendere il possesso di cani e gatti. Stando alla sinossi, però, la protagonista di quest’indagine rimane sempre Naomi, che scopre i molti segreti della città e dei suoi eccentrici abitanti.

Naomi quindi scopre l’inspiegabile fenomeno secondo il quale i cittadini si trasformano in cani e gatti di notte. Ricordiamo che si tratta comunque di un gioco di Swery, noto in precedenza per l’ugualmente eccentrico Deadly Premonition: se non avete visto il trailer qui sopra, sappiate che lo stile artistico sulla falsariga di Level 5 si cela un cruento omicidio. Atmosfere insolite nel puro stile di Suehiro, insomma. Il gioco è previsto per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo particolare nuovo titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.