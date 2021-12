The Game Awards 2021: un ex-BioWare presenterà il suo nuovo gioco

Mentre BioWare sembra non avere nulla in programma per i The Game Awards 2021, un ex membro dello studio dovrebbe presentare il suo nuovo gioco

Nella data riservata alla celebrazione della Giornata di Dragon Age, BioWare aveva scritto in un post sul sito di Electronic Arts di star lavorando sodo nella creazione del prossimo capitolo, dicendo di poter rivelare di più nel corso del prossimo anno e quindi facendo capire che non ci sarebbe stato alcun trailer nel corso dei The Game Awards 2021. Inoltre, anche per Mass Effect sembra che l’attesa sarà ancora lunga. Intanto, si scopre che un ex membro di BioWare, il precedente General Manager dello studio Aaryn Flynn, avrebbe in programma di rivelare il suo nuovo gioco durante l’evento.

Il nuovo gioco dell’ex Bioware che si vedrà ai The Game Awards 2021

Diversi mesi dopo il lancio alquanto problematico di Mass Effect: Andromeda, Aaryn Flynn aveva lasciato BioWare, per andare ad unirsi allo studio Improbable Worlds Limited ad Edmonton. Rimanendo sempre nel ruolo di General Manager, l’ex BioWare adesso sembra pronto a rivelare ai The Game Awards l’opera a cui ha lavorato insieme al suo nuovo studio nel corso degli ultimi anni. Di informazioni riguardo il nuovo gioco ce ne sono tuttavia ben poche: tutto ciò che si conosce è che sarà un gioco RPG fondato sull’online e sviluppato con il motore grafico Unreal Engine 4, oltre che con la tecnologia Spatial OS. Si tratta di una tecnologia basata sul cloud, che permette di creare degli ambienti per il multiplayer che supportino un vastissimo numero di giocatori, tutti all’interno di un solo server.

Very excited to share that we'll be revealing our game at #TheGameAwards this week! I can't believe this is actually happening… — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) December 6, 2021

Parlando del suo nuovo progetto durante un’intervista, Aaryn Flynn aveva affermato come il poter costruire qualcosa in questo tipo di scala fosse un fattore essenziale per lo sviluppo del titolo, oltre che una possibilità per conoscere i limiti della loro tecnologia SpatialOS. Inoltre, lo studio non punterebbe in realtà ai numeri veri e propri, ma piuttosto all’utilizzo della tecnologia per dar luogo a “un’ideale esperienza RPG”.

Flynn sostiene che con essa si potrà dare un immenso grado di libertà ai giocatori, consentendogli di interagire tra loro e creare importanti legami, ispirandosi un po’ alla riproduzione delle sensazioni date dai classici giochi di ruolo da tavolo. Con questo nuovo titolo che si potrà vedere ai The Game Awards 2021,Flynn ha dunque come obiettivo il riportare gli RPG verso l’aspetto fondamentale del role-playing, che considera essersi eccessivamente diluito negli ultimi anni.

