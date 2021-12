The Game Awards 2021: confermato il trailer di Saints Row

Il più famoso “anti-GTA” di sempre, Saints Row, conferma presenza del suo nuovo trailer sul red carpet videoludico di The Game Awards 2021

Se l’autoironia della serie fosse troppo sottile (o le sbavature con cui fa occasionalmente ritorno non lo avessero chiarito a sufficienza), quello di Grand Theft Auto ormai è un genere e l’esponente più sardonico, Saints Row, sta per omaggiarci con la sua presenza con un trailer confermato per The Game Awards 2021. Abbiamo già visto non poco del gioco dal suo reveal ufficiale di qualche mese fa, ma il reboot della serie si è fatto sempre più intrigante. E nonostante il posticipo dal lancio in principio auspicato per febbraio 2022, non sembra che Volition e Deep Silver vogliano frenare sul marketing.

Saints Row, il “GTA che non si prende sul serio”, confermato per The Game Awards 2021

L’account ufficiale di The Game Awards ha confermato la presenza di un nuovo trailer di gameplay per Saints Row durante l’edizione 2021, che ci terrà compagnia stanotte. Tirare fino alle prime ore dell’alba non è sempre semplice, ma di sicuro l’adrenalina di un gioco così “ignorante” ci faciliterà il compito. La breve clip presente nel tweet conferma le opzioni di personalizzazione, ma non per questo dovremo aspettarci che sia “tutto qui”. Al contrario: conoscendo la saga, probabilmente questi non saranno altro che dettagli di contorno. Vi lasciamo consultare il tweet nella sua interezza.

Looking forward to showing you a brand new gameplay trailer from @saintsrow at #TheGameAwards! Buckle up, tomorrow is gonna be a ride! pic.twitter.com/q1WbfWsnLZ — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2021

Di certo non è questa l’unica presenza confermata per l’evento, visti i nomi illustri che hanno riempito il red carpet fino ad ora. Parliamo infatti di una lista sempre più lunga che include anche Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Suicide Squad: Kill the Justice League e, ultimo ma non certo ultimo, il prossimo gioco di Sonic (qualunque sia il titolo definitivo). In quanto a Saints Row in sé, il suo arrivo è previsto per PS5, Xbox Series X e Series S, PS4, Xbox One e PC il 23 agosto 2022. L’appuntamento con l’evento, invece, è fissato per stanotte alle due in punto.

