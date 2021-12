The Game Awards 2021: PlayerUnknown’s Battlegrounds diventerà free-to-play

Quando si dice “mangiare a sbafo”: i Game Awards svelano l’imminente passaggio di PlayerUnknown’s Battlegrounds al modello free-to-play

Conta più il viaggio che la destinazione: ce lo ha insegnato Portal con le sue torte menzognere e tornerà a ripetercelo PlayerUnknown’s Battlegrounds quando ci scanneremo in cento per una striminzita cena a base di pollo, con la differenza che ce la pagherà il gioco stesso grazie al modello di business free-to-play annunciato agli ultimi Game Awards. È così, alla fine è successo. Il gioco che da solo ha inventato il genere del battle royale passerà le Feste come titolo venduto a prezzo pieno, ma la cosa non durerà. A metà gennaio potremo sforacchiarci tutti in allegria e senza sborsare un centesimo.

PlayerUnknown’s Battlegrounds diventa free-to-play: un’altra sorpresa targata Game Awards

Sorprende un po’ vedere che PlayerUnknown’s Battlegrounds (o PUBG per gli amici) non l’abbia fatto prima visti gli introiti milionari di Fortnite, ed è per questo che il passaggio al free-to-play non è l’unico annuncio effettuato ai Game Awards. Anche i giocatori paganti, infatti, verranno presi in considerazione per la fedeltà. È prevista un’opzione “premium” per il proprio account chiamata Battleground Plus, che consente l’accesso ad elementi in-game, partite personalizzate e scontri classificati. Chi ha pagato in precedenza riceverà tutto questo nel PUBG Special Commemorative Pack.

Il trailer qui sopra non fa mistero di quanto PUBG sia “il battle royale originale”, ma è strano che dal 2017 ad oggi (quattro anni) il prezzo pieno non abbia (quasi mai) fatto strada all’accesso gratuito con cui altri esponenti del genere hanno sottratto al gioco la sua utenza. Sia come sia, il passaggio al free-to-play era comunque al centro di numerosi rumor da diversi mesi. La cena a base di pollo più contesa della storia aprirà le porte a tutti i commensali a partire dal 12 gennaio 2022. Tutto sta a vedere, ora, se altri esuli del gioco decideranno di tornare all’ovile. Staremo a vedere, probabilmente.

