The Game Awards 2021: numeri da record per gli spettatori connessi

È da record il numero di spettatori connessi all’edizione 2021 dei Game Awards: si parla di una somma comprensiva di non meno di otto cifre

La carica energica di Geoff Keighley nel celebrare i Game Awards da lui stesso tanto voluti non dovrebbe più sorprendere nessuno, ma la popolarità della cerimonia ha raggiunto vette da record con l’edizione 2021. Quelli dell’anno scorso hanno raggiunto una già ragguardevole cifra, ovvero ottantatre milioni di spettatori. Tuttavia, il red carpet videoludico si è superato quest’anno portando l’asticella a quota ottantacinque. La cosa ancora più sorprendente è che questo record ne porta con sé anche degli altri, come vedremo nel tweet del creatore e mattatore dietro l’evento più amato di dicembre per i videogiocatori.

The Game Awards 2021, un autentico show dei record

Il primo degli “altri” record registrati dai Game Awards del 2021 riguarda l’impressionante numero di tweet intorno allo show. Si parla infatti di non meno di un milione e seicentomila post in merito alla cerimonia. Il “televoto” ha invece coinvolto ventitre milioni e duecentomila spettatori. Infine, le ore (piccole, per noi europei) cumulative di materiale visto su YouTube sono pari a un milione e settecentocinquantamila, il picco più alto mai toccato fino ad ora. La crescita costante osservata dall’evento è semplicemente straordinaria, e con ciò che ci attende nel 2022 non farà che aumentare.

We’re thrilled to share that #TheGameAwards delivered a record 85 million livestreams in 2021. Plus:

– Record number of Tweets about the show (1.6M)

– Record number of viewer votes (23.2M)

– Highest Watch Time to date on YouTube (1.75M hours) pic.twitter.com/MA2UsjYFM3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 20, 2021

Questo mese abbiamo già visto un reveal completo per Senua’s Saga: Hellblade 2, Elden Ring, Steelrising, Saints Row ed Homeworld 3, nonché annunci di rilievo come Alan Wake 2. I protagonisti di rumor come Bully 2 avrebbero dovuto fare una comparsa, ma ciò non è avvenuto. Possiamo solo attendere per vedere se nei Game Awards del 2022 le voci torneranno a farsi sentire. Dita incrociate per un anno ancora migliore (o, in base al cinismo con cui la si può vedere, migliore e basta), dunque!

