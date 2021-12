The Game Awards 2021: Final Fantasy VII Remake sbarca su PC a breve

Il lupo delle nubi di Midgar sta per scatenare una valanga “epica” su PC: ai Game Awards l’annuncio del port di Final Fantasy VII Remake

È a dir poco ironico che l’ex volto delle locandine “never underestimate the power of PlayStation” faccia più notizia quando raggiunge altri lidi, ma l’evento si è ripetuto agli ultimi Game Awards quando subito dopo aver visto il logo di Epic Games Store è stato inquadrato il protagonista di Final Fantasy VII Remake. Vedere Cloud Strife in azione nella sua incarnazione in alta definizione su PC senza compromessi grafici è stato una gioia per gli occhi. E non è solo di questo che il grande pubblico della blasonata “master race” può gioire. Il titolo intende arrivare su PC con tutti i crismi.

Final Fantasy VII Remake, dai Game Awards direttamente ai nostri PC

Sebbene il gioco rimanga “un’esclusiva PS5” sul fronte console, il trailer dei Game Awards ha mostrato un logo che non lascia adito a dubbi: Final Fantasy VII Remake Intergrade. L’arrivo su PC includerà anche il DLC dedicato a Yuffie Kisaragi. Potremo così vestire i panni dell’energica ragazza ninja di Wutai che porterà un po’ di sano ottimismo nell’aria opprimente della grande città. Ricordiamo che il remake sarà distribuito da Square-Enix a scaglioni. La prima parte del gioco originale (tutta ambientata nella megalopoli Midgar) compone infatti l’intera spina dorsale di quanto visto nel primo episodio.

Non sappiamo quali tempistiche riguardino i futuri capitoli del progetto a lungo termine di Square-Enix (al di fuori, ufficialmente, di un anticipo “di almeno sei mesi” per le console Sony). Per quanto riguarda questa prima parte, però, l’attesa su PC sarà quanto più breve possibile. Il trailer termina con una data fissata per il 16 dicembre, ovvero settimana prossima. I giocatori su PC avranno dunque modo di giocare al vincitore del premio di miglior gioco di ruolo ai Game Awards del 2020 con tanto di DLC lo stesso giorno, scoprendo il piacere di venire sconvolti da un semplice “Ho vinto… non ci credo.”

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.