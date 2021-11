The Game Awards 2021: tra i nuovi annunci fino a 50 giochi

Anche quest’anno torneranno i The Game Awards 2021, che presenteranno una corposa line-up di nuovi annunci e giochi

A fine settembre siamo già venuti a conoscenza della data in cui si terranno i The Game Awards 2021: si tratta di un evento che si protrae annualmente da diverso tempo, e bene o male è considerato ormai tra le premiazioni di videogiochi più rilevanti dell’industria videoludica, che in aggiunta porta alla ribalta anche degli annunci decisamente importanti riguardo nuovi giochi in arrivo. Mentre l’anno scorso i The Game Awards 2020 si sono dovuti tenere necessariamente online, senza un pubblico ad assistervi, quest’anno sarà diverso: si tornerà alla modalità dal vivo presso il Microsoft Theater a Los Angeles, e Geoff Keighley, ideatore dell’intero show, ha dichiarato come esso sarà una “celebrazione globale della cultura videoludica”.

Un numero enorme di giochi e annunci ai The Game Awards 2021

Anche l’edizione di quest’anno potrà contare sulla comparsa di figure di rilievo all’interno dell’industria, insieme alla premiazione vera e propria e ad un’orchestra ad accompagnare la programmazione. Presentando i dettagli dello show sul sito di Epic Games Store, Keighley ammette di aver imparato alcune cose dall’edizione precedente, registrando fino a 83 milioni di spettatori: l’interesse maggiore del pubblico è stato sempre più prorompente verso i videogiochi.

Geoff adesso ne è consapevole, e afferma che ai The Game Awards 2021 ci saranno un numero impressionante di nuovi annunci riguardo giochi che usciranno nel 2022 e 2023, e alcuni verranno mostrati nelle ormai iconiche world premiere della trasmissione. Secondo il conduttore, possiamo aspettarci tra i 40-50 titoli da vedere. Nonostante ciò, pare che vi sarà un numero ben più grande del solito di trailer inerenti ai videogiochi ma che non saranno tali, come serie TV o film ispirati ad essi o che ne ricreino le storie.

📌 SAVE THE DATE 📌 ⁰Thursday, December 9 THE GAME AWARDS⁰ Live In-Person from Microsoft Theater

Los Angeles

And Streaming Live Everywhere A Global Celebration of Video Game Culture#TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 30, 2021

Le potenzialità fornite da PS5 e Xbox Series X, dice Keighley, sono state toccate ancora solo ad un livello superficiale, e ciò che verrà mostrato nello show sarà alquanto stupefacente, ricordando alle persone come il meglio dell’industria deve ancora venire. Con tutti i grossi giochi rinviati, quest’anno la premiazione vedrà una competizione più equilibrata tra le categorie, e quest’ultime potrebbero anche essere più diversificate nelle edizioni successive.

Infine, Geoff esprime un interesse nell’espandersi in un tipo di “metaverso” che sta emergendo negli ultimi tempi con Microsoft, Facebook, Epic Games, Apple e molte altre compagnie tecnologiche, portando la possibilità di vedere la trasmissione anche all’interno di mondi virtuali. Ad ogni modo, viene categoricamente escluso un possibile coinvolgimento con gli NFT.

I The Game Awards 2021 si terranno la sera di giovedì 9 dicembre.