The Eternal Castle [Remastered] arriva su PS4

“The Eternal Castle [Remastered] catapulta il giocatore all’interno di un viaggio irto di pericoli e sfide, da superare per mezzo da una frenetica azione corpo a corpo, precisi attacchi a distanza, oltre ad un approccio stealth. Lanciatevi a capofitto nei livelli, che vantano eventi generati in maniera casuale, scontri, trappole, indovinelli ed esplorazione, in un mondo semi-procedurale progettato all’insegna della rigiocabilità. Ciascun mondo presenta un’atmosfera unica, che tra ispirazione da esperienze originali ma anche già sperimentate, riapplicate per adattarsi ad un mondo futuro in dominato dalle intelligenze artificiali.”

I ragazzi di Severed Press , sviluppatori dell’action game a scorrimento laterale The Eternal Castle [Remastered] , hanno confermato l’ uscita della versione PS4 del loro titolo. Il gioco in formato digitale, tramite il PlayStation Store, sarà venduto al prezzo di €14,99 , come confermato dallo stesso team. Nel corso del 2021, inoltre, sarà resa disponibile anche un’ edizione fisica in tiratura limitata da 1000 copie , realizzata da Hard Copy Games , che vanterà alcune cover variant ed altri bonus.

Simone Cantini

