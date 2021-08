The Elder Scrolls Online: pubblicato il nuovo DLC Waking Flame

Bethesda ha recentemente annunciato il nuovo DLC del proprio MMORPG: vediamo quindi insieme la presentazione di Waking Flame, il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online che promette vari nuovi contenuti, insieme all’ultimo grande aggiornamento

The Elder Scrolls Online (per gli amici abbreviato TESO o ESO) è uno degli MMORPG con più giocatori attivi al momento, diventando nel corso degli anni un grande successo per Bethesda. I motivi sono presto detti: oltre al fatto di essere la perfetta trasposizione di un Elder Scrolls in un mondo online, vi sono anche da citare le feature esclusive (non trovabili in nessun altro MMORPG) e il costante supporto da parte degli sviluppatori a renderlo così appetibile. Ebbene, dopo la pubblicazione dell’ultima grande espansione (potete leggere qui la nostra recensione), Bethesda ha annunciato l’ultimo nuovo DLC per The Elder Scrolls Online, che si chiamerà Waking Flame.

The Elder Scrolls Online: Waking Flame, data di lancio, nuove feature e aggiornamenti

Come riportato dal comunicato stampa ufficiale:

Le acque si sono calmate dopo gli eventi di The Elder Scrolls Online: Blackwood, eppure si sentono ancora le conseguenze dei piani di Mehrunes Dagon. Con il suo dominio sempre più saldo, il DLC The Elder Scrolls Online: Waking Flame introdurrà due nuovi dungeon da quattro giocatori: The Dread Cellar e Red Petal Bastion.

Questo DLC si presente quindi come una sorta di continuazione di Blackwood, e promette questi due nuovi dungeon che sapranno attirare sicuramente l’attenzione dei giocatori. In ogni caso, per i gocatori PC e MAC non ci sarà da aspettare, in quanto questo DLC è già disponibile. Per quanto riguarda invece i giocatori console (e per l’Xbox Game Pass) ci sarà da aspettare fino all’8 di settembre per poterci giocare.

Nel comunicato viene anche detto che i giocatori godere delle novità dell’aggiornamento 31, una patch del gioco base che include una serie di correzioni di bug, di miglioramenti alle performance e di contenuti aggiuntivi in generale (come case e mobili disponibili nel Crown Store). In generale, si tratta principalmente di miglioramenti per la versione console, riguardanti l’HDR e la risoluzione dinamica.

Se volete rimanere aggiornati su ESO e su tutti i più importanti titoli del momento, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.