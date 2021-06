The Elder Scrolls 6: lo sviluppo procede, ecco qual è lo stato del gioco

Lo stato di sviluppo di The Elder Scrolls 6 è ancora “iniziale”. A rivelarlo è Todd Howard, storico game designer della serie action RPG

Molti giocatori si aspettavano di sentire o vedere qualcosa su The Elder Scrolls 6 all’E3 2021 e invece solo oggi siamo in grado di darvi qualche notizia sullo stato di questo attesissimo titolo. Come ha ammesso Todd Howard, lo storico game designer della serie, il gioco è ancora in una fase di sviluppo decisamente embrionale.

In molti ricordano The Elder Scrolls V Skyrim come uno dei giochi più influenti della scorsa generazione di console domestiche (il titolo è uscito su un numero sorprendente di piattaforme confermandosi, oltretutto com un incredibile blockbuster videoludico). Ora, chiaramente l’attesa per il nuovo progetto dello studio americano è altissima e paragonabile solo a quella dei grandi nomi del settore (GTA 6 o The Legend of Zelda Breath of The Wild 2, tanto per fare due nomi). Di recente Howard, ad ogni modo, ha rilasciato qualche dichiarazione su TES 6. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Elder Scrolls 6: lo stato è ancora iniziale e Bethesda sta valutando la tecnologia che supporterà il progetto

Come Todd Howard ha riferito a The Telegraph, i giocatori e i media dovrebbero pensare a The Elder Scrolls 6 come in fase di progettazione. Vi riportiamo qui di seguito le dichiarazioni del visionario autore di videogiochi:

È bello pensare che The Elder Scrolls 6 sia ancora in una [fase] di progettazione… ma stiamo controllando la tecnologia: ‘Riuscirà quest’ultima a gestire le cose che vogliamo fare in questo gioco?’ Ogni gioco che creiamo sfrutta nuove tecnologie e The Elder Scrolls 6 avrà alcune aggiunte al Creation Engine 2 che il gioco stesso richiede.

È ovvio che Bethesda si concentrerà nei prossimi tempi sul completamento e sul supporto di Starfield, il suo prossimo nuovo ambizioso titolo di cui vi abbiamo già parlato in questa news di qualche giorno fa. Il team deve anche mantenere il supporto sia per TES Online che per Fallout 76. Quindi, chiaramente, non aspettatevi di giocare a The Elder Scrolls 6 presto. Negli ultimi mesi, ad ogni modo, il CEO di Bethesda ha riferito che anche se la casa di sviluppo fa ora parte della famiglia Microsoft sarà improbabile pensare a TES 6 come progetto interamente riservato a Xbox, maggiori informazioni al riguardo qui.

