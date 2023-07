The Elder Scrolls 4 Oblivion: un remake in sviluppo?

The Elder Scrolls 4 Oblivion avrà un remake: questo è il “succo” dell’ultimo rumor trapelato in rete. Vediamo tutti i dettagli al riguardo

È passato più di un decennio dal lancio dell’ultimo gioco della serie Elder Scrolls e, chiaramente, l’attesa per il lancio di The Elder Scrolls 6 sarà ancora più lunga. Sorprendentemente, però, in base agli ultimi rumor, sembrerebbe che i fan della serie potranno avere ancora una nuova uscita importante da attendere in un futuro relativamente prossimo. Ebbene sì: un remaster o un remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion potrebbe già essere in fase di sviluppo presso Virtuos, il co-sviluppatore di Metal Gear Solid Delta di Konami. La fuga di notizie proviene da un utente di Reddit che sostiene di essere un ex dipendente dello studio Virtuos di Parigi. Sebbene il post sia stato rimosso, l’identità dell’autore della fuga di notizie è stata verificata dai moderatori del subreddit. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Elder Scrolls 4 Oblivion: ecco quale potrebbe essere il periodo d’uscita del remake/remaster

Secondo la fuga di notizie, Virtuos ha in cantiere un remaster/remake di The Elder Scrolls 4: Oblivion che presumibilmente utilizzerà “un sistema di accoppiamento”, il che significa che combinerà il motore e la base di codice del gioco originale (compresi i sistemi fisici e di gioco) ma renderà le nuove immagini attraverso una pipeline Unreal Engine 5. Il leaker sostiene che Virtuos non ha ancora deciso concretamente se il progetto, che avrebbe il nome in codice di Altar, sarà un remaster o un vero e proprio remake. A seconda di ciò che si rivelerà essere, il gioco potrebbe venire lanciato alla fine del 2024 o all’inizio del 2025. A quanto pare, lo studio Black Shamrock, di proprietà di Virtuos, si occuperà anche della grafica del gioco. Naturalmente, come nel caso di qualsiasi fuga di notizie di questo tipo, è meglio prendere il tutto con un bel paio di pinze, almeno fino a quando non avremo notizie ufficiali da Microsoft o Bethesda. Tuttavia, se il remake/remaster dovesse rivelarsi reale, sarà interessante vedere se sarà un’esclusiva Xbox o se finirà per arrivare anche su PlayStation.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.