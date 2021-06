The Division non sarà presente durante l’Ubisoft Forward

Tra gli assenti che caratterizzeranno l’imminente Ubisoft Forward troviamo anche la serie The Division, dato che il team è impegnato nello sviluppo di nuovi contenuti

Tra gli annunci che caratterizzeranno il prossimo Ubisoft Forward troveremo, come vi abbiamo già anticipato nella giornata di ieri, il nuovo Rainbow Six Extraction, ma saranno molti i brand che salteranno l’appuntamento online. Sempre poche ore fa vi avevamo confermato l’assenza del remake di Prince of Persia: The Sands of Time, ma c’è anche un ulteriore franchise in forza al publisher che salterà l’appuntamento. Parliamo di The Division, che non sarà tra i protagonisti dell’evento, in quanto il team si sta focalizzando nello sviluppo di nuovi contenuti per le installazioni già esistenti.

The Division non sarà all’Ubisoft Forward

A confermare l’assenza della produzione firmata Ubisoft Massive durante l’E3 2021, ci ha pensato un tweet ufficiale degli stessi sviluppatori, tramite il quale il team ha affermato di essere molto impegnato nello sviluppo di nuovi contenuti, il cui rilascio è previsto per la fine dell’anno in corso. Pertanto chi sperava di sapere qualcosa in più anche su The Division Heartland, il capitolo mobile leakato qualche tempo fa, dovrà attendere ancora un po’, non appena il team di sviluppo sarà pronto per diffondere nuove informazioni.

Agents, We wanted to share with you some information regarding the upcoming #UbiForward. Stay tuned for future updates on the Tom Clancy’s The Division and don’t forget to sign-up for Heartland’s early test phases! >> https://t.co/CWcHgAesMX pic.twitter.com/vcy5GKUqlr — The Division 2 (@TheDivisionGame) June 7, 2021

A questo punto, oltre al nuovo Rainbow Six ed al leak del PvP shooter BattleCat, l’appuntamento con Ubisoft Forward si focalizzerà su Riders Republic e Far Cry 6, oltre ai nuovi contenuti in programma per Assassin’s Creed Valhalla. Ovviamente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati al riguardo, pertanto non possiamo fare altro che invitarvi a continuare a seguirci sulle nostre frequenze.

