L‘uscita di The Division Heartland è stata rinviata da Ubisoft a data da destinarsi

A maggio 2021 Ubisoft annuncia l’arrivo di The Division Heartland, ma la data d’uscita è già stata rinviata. Il gioco free-to-play, spin-off dei più popolari The Division e The Division 2 (usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2019), ritarda per cause non specificate dalla casa produttrice; l’open world action RPG appartiene alla lista di videogiochi tratti dai libri dello scrittore Tom Clancy, così come Rainbow Six e Ghost Recon, e sarà uno standalone rispetto agli altri due titoli della saga.

I probabili motivi dell’uscita rinviata e nuova data

Si potrebbe ipotizzare che alla base dell’uscita rinviata di The Division Heartland ci siano i numerosi scandali sessuali e le molestie sul lavoro subiti da alcune dipendenti di Ubisoft, che sono emersi per la prima volta durante l’estate del 2020 e che hanno visto protagonista anche Michel Ancel, il creatore di giochi come Rayman e Beyond Good & Evil. La casa produttrice, infatti, non ha rimandato solo The Division Heartland, ma anche il remake di Prince of Persia le Sabbie del Tempo e Rocksmith+, il software per imparare a suonare chitarra e basso: tutti e tre sono stati rimandati a data da destinarsi.

Quando usciranno dunque i nuovi titoli di casa Ubisoft? Sul report annuale dell’azienda è segnato che è probabile che sia Prince of Persia le Sabbie del Tempo Remake che The Division Heartland dovrebbero essere pubblicati nel prossimo anno fiscale, quindi fra aprile 2022 e marzo 2023; Rocksmith+ uscirà in un periodo non precisato del 2022. Anche il nuovo aggiornamento di The Division 2 ha subito uno spostamento: febbraio 2022 sembrerebbe la data papabile, anche se visti i continui rinvii non stupirebbe un ulteriore delay.

