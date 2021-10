The Division 2: rinviato il nuovo aggiornamento con la stagione 8

The Division 2, popolare gioco multigiocatore di Ubisoft, otterrà il suo prossimo aggiornamento e la nuova stagione l’anno prossimo

Sequel decisamente migliore del primo looter-shooter di Ubisoft, The Division 2 doveva presto ricevere un aggiornamento e l’introduzione della prossima nuova stagione, poiché quella corrente scadrà tra poco più di un mese. Attraverso un post pubblicato sul sito ufficiale del gioco ispirato alle creazioni di Tom Clancy, Ubisoft espone alcune ragioni che vanno a motivare la situazione. Gli sviluppatori ammettono di essere stati piuttosto silenziosi nei mesi scorsi, parlando di come ad inizio anno abbiano comunicato il proseguimento dei lavori con altri nuovi partner interni ad Ubisoft.

Essi erano volti a migliorare l’esperienza di gioco, creando dei nuovi contenuti, modalità di gioco e variazione di funzioni ed elementi presenti nell’endgame. Il team dice che in quel periodo, i piani inerenti il gioco erano ancora oggetto di discussione, ma era per loro fondamentale fornire delle anticipazioni su cosa ne sarebbe stato del suo futuro. Da allora, il progetto ha subito diverse alterazioni, poiché non si volevano fare compromessi per quanto riguarda l’aspetto qualitativo di quello che sarebbe stato l’aggiornamento più ambizioso mai visto.

The Division 2: il rinvio dell’aggiornamento e della nuova stagione

Viene detto come il lancio della Stagione 7 di The Division 2 stia avendo un successo rimarcabile sia con i novizi che con i veterani del capitolo, e al contempo molti fan attendono ulteriori informazioni sul futuro della serie, nonché del prossimo aggiornamento. Ubisoft è intenzionata ad esporre alcune informazioni riguardanti il corrente stato del gioco, insieme a delle novità che saranno introdotte in The Division 2. Tuttavia, questi dettagli verranno mostrati solo nel corso dei mesi successivi, mentre l’inserimento del nuovo aggiornamento di The Division 2 non arriverà prima del 22 febbraio 2022; questo tempo in più, a detta di Ubisoft, servirà per donare ancora più qualità al gioco.

Sono state indicate inoltre alcune novità che arriveranno con l’aggiornamento, prima tra tutte l’iniziativa Intelligence Annex: mensilmente, fino al lancio dell’aggiornamento, verranno rilasciati degli articoli approfonditi sui dettagli chiave legati ai cambiamenti e a nuove funzioni. Il primo episodio uscirà questo giovedì 28 ottobre, e tratterà del Rinnovamento della Specializzazione. Poiché la Stagione 7 terminerà a dicembre, per l’occasione verrà organizzato uno speciale evento nel gioco, che farà tornare alcune delle modalità ed eventi globali più amati. Infine, viene dichiarato che i dettagli riguardanti la nuova stagione ed il suo contenuto arriveranno a gennaio, nel 2022.

