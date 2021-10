The Day Before: confermate la data di uscita e le piattaforme disponibili

The Day Before, nuovo MMO sugli zombie, ha appena ricevuto la conferma della sua data di uscita, insieme alle piattaforme su cui sarà disponibile

All’inizio di quest’anno, il gioco The Day Before, sviluppato da Fntastic insieme al publisher MyTona, è stato rivelato al pubblico. Si tratta di un MMO basato sulla sopravvivenza, in un’America impostata come un mondo aperto e dominato dagli zombie, dopo una pandemia mortale che ha condotto ad un crollo della società generale. Nel gioco, i sopravvissuti si trovano a combattere tra loro per le poche risorse rimaste. Già durante il reveal è stato possibile visionare il gameplay del titolo, che dava numerose sensazioni simili a The Division. In quel periodo, le piattaforme su cui fu annunciato The Day Before si limitavano al PC, e la data di uscita era un vago “Q2”.

La data di uscita e le piattaforme su cui arriverà The Day Before

The Day Before ha sin dall’inizio provocato un forte interesse nella community di giocatori per via della sua impressionante grafica, e per le meccaniche survival proposte all’interno del gioco. Finalmente, è stata confermata la data ufficiale in cui il gioco verrà lanciato. Anche se a quanto pare dovrà subire alcuni mesi di ritardo, arriverà comunque nella prima metà del 2022, ed è inoltre possibile vedere un nuovo video gameplay del gioco, mostrato in esclusiva da IGN.

Oltre al video e alla data, sono state svelate ulteriori informazioni riguardanti le piattaforme di gioco, rivelando come The Day Before non si limiterà ad arrivare su PC, confermando dunque ad un rilascio in concomitanza anche sulle console dell’ultima generazione, ovvero PS5 e Xbox Series X ed S. Sono state perciò escluse le console PS4 e Xbox One. In realtà, già a marzo gli sviluppatori avevano accennato alla possibilità di un arrivo del titolo su queste nuove piattaforme, ma non vi era stata ancora alcuna notizia ufficiale. The Day Before arriverà quindi il 21 giugno 2022, su PC, Xbox Series S e X, e su PS5.

