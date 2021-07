The Dark Pictures Anthology: il prossimo capitolo potrebbe chiamarsi The Devil in Me

Il prossimo capitolo dell’antologia horror The Dark Pictures Anthology potrebbe chiamarsi The Devil in Me stando al deposito di un copyright

Sappiamo che Bandai Namco e Supermassive Games stanno ormai da un paio d’anni realizzando un’antologia horror chiamata The Dark Pictures Anthology. Quest’anno uscirà il terzo capitolo chiamato House of Ashes, ma nel frattempo spuntano dettagli sul possibile quarto episodio. A quanto pare, secondo un trademark registrato di recente, il prossimo titolo si potrebbe chiamare The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, anche se ancora non c’è stata una conferma ufficiale.

Il prossimo capitolo della saga The Dark Pictures Anthology potrebbe essere The Devil in Me

Stando a quanto scovato dalla registrazione del nome e del logo, sembra quasi certo che The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sia effettivamente il quarto capitolo della saga horror creata da Supermassive Games. Gli sviluppatori hanno infatti depositato sia il nome che il logo per essere registrato, ma ancora ne loro ne Bandai Namco hanno confermato nulla sul possibile quarto titolo della saga. L’antologia horror ha al momento al suo attivo tre titoli: Man of Medan, Little Hope uscito lo scorso anno e House of Ashes previsto per l’ottobre di quest’anno.

I titoli sono delle avventure horror dove il giocatore ha in mano il destino dei personaggi, infatti ogni storia ha finali multipli in cui tutti i protagonisti potrebbero sopravvivere o morire. Supermassive Games aveva rivelato di avere piano per ben otto titoli di quest’antologia, e l’eventuale The Devil in Me sarebbe la quarta incarnazione della saga, se confermata, con un’uscita probabile per il 2022 data l’attuale annualità della serie.

Se volete rimanere informati su questo e altri argomenti continuate a seguirci su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.