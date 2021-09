The Dark Pictures Anthology House of Ashes: ecco quanto peserà il download su PS5

The Dark Pictures Anthology House of Ashes arriverà tra meno di due mesi e oggi è emerso in rete il peso del download della versione PS5

Il terzo gioco dell’antologia di titoli adventure-horror di Bandai Namco e Supermassive Games annunciato a novembre dello scorso anno, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, uscirà tra meno di due mesi e, prima del suo imminente lancio, hanno iniziato a emergere nuovi dettagli sul gioco, come ad esempio quanto sarà pesante il download sulla console ammiraglia di Sony, Play Station 5. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Dark Pictures Anthology House of Ashes: su PS5 il download sarà piuttosto contenuto, ipotizzabile un peso simile anche sulle altre console e su PC

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, l’ultimo capitolo della serie divenuta famosa grazie anche agli innumerevoli video di YouTuber e influencer che l’hanno giocata negli anni scorsi, non sarà pesante e su Play Station 5 peserà solo circa 30 GB. Per l’esattezza, su Twitter, la pagina @PlaystationSize riporta che House of Ashes avrà una dimensione di download di 30.015 GB sull’ultima console di Sony. Il dato fa riferimento, ovviamente, al peso del gioco in sé, esclusa quindi qualsiasi patch che il gioco potrebbe ricevere alla data di lancio (cosa che probabilmente accadrà, poiché la maggior parte dei giochi tende ad essere “rifinita” proprio all’avvenimento del lancio). È stato anche riferito che il pre-caricamento per il gioco sarà attivo il 20 ottobre, un paio di giorni prima del rilascio.

Probabilmente possiamo aspettarci che le dimensioni del gioco siano piuttosto simili su altre console e su PC, anche se è possibile che la dimensione finale del file sarà probabilmente più leggera su PS5 rispetto ad altri sistemi, grazie alla decompressione resa possibile dalla console. Vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: House of Ashes uscirà il 22 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. In occasione della Gamescom 2021 il titolo di cui vi parliamo in questa news si è mostrato con un trailer di gameplay perfettamente in linea con gli standard della serie, per dargli un’ occhiata vi basta un clic qui.

