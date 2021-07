Gli sviluppatori di The Coalition mostreranno una demo fatta in Unreal Engine 5 alla GDC

Gli sviluppatori di The Coalition, celebri per aver creato gli ultimi Gears of War, mostreranno una demo fatta con il nuovo Unreal Engine 5 alla prossima GDC

Gli sviluppatori The Coalition, che negli ultimi anni hanno preso le redini della saga di Gears of War, hanno annunciato di stare realizzando una demo dimostrativa sfruttando il nuovo Unreal Engine 5. Il motore grafico di Epic è stato presentato lo scorso anno con una demo tecnica piuttosto impressionante, e dal 2021 è disponibile per gli studi di sviluppo in modo da sfruttare al meglio la potenza della nuova generazione di console. La demo di The Coalition sarà una demo tecnica che servirà allo studio per fare pratica con il nuovo engine.

The Coalition passa all’Unreal Engine 5

Il 20 luglio, durante la GDC, The Coalition ha annunciato di avere pronta una demo in Unreal Engine 5 da presentare insieme a Epic Games, creatori del nuovo motore grafico. La demo girerà su Xbox Series X e sarà chiamata Alpha Point, e si focalizzerà sulle funzionalità originali dell’Unreal Engine 5. Secondo quanto descritto dal sito della GDC, la presentazione mostrerà la demo Alpha Point che si focalizzerà sulla creazione di mappe e assets che sfrutteranno i punti di forza del nuovo motore grafico, come ad esempio il sistema Lumen, la Virtual Shadow Map e la risoluzione in Nanite. Sarà anche mostrato il funzionamento della creazione di personaggi umani e non con questo motore.

The Coalition aveva già sfruttato l’Unreal Engine 4 con Gears of War 4 e Gears 5 e sembra ormai chiaro che si dedicheranno al sesto capitolo della saga soltanto dopo aver preso confidenza con il nuovo motore di Epic. Secondo alcune voci prima di passare a Gears 6, lo studio creerà una nuova IP proprio per sperimentare con l’utilizzo dell’Unreal Engine 5.

Se volete rimanere informati su questo e altri argomenti continuate a seguirci su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.