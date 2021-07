The Coalition presenta una straordinaria tech demo di Unreal Engine 5

La tech demo di Unreal Engine 5 di The Coalition permette una frase altisonante: “ciglia con più poligoni di un personaggio su Xbox 360”

“E grazie tante”, aggiungerete voi: per forza di cose un personaggio qualsiasi su Xbox 360 avrebbe ciglia meno definite di uno che gode di Unreal Engine 5, eppure con la sua tech demo il dream team The Coalition (Microsoft) sembra non averla sparata grossa. Il breve video mostrato alla GDC 2021, Alpha Point, non è stato rilasciato pubblicamente ma di certo sa come far parlare di sé. Quel che si vede nel filmato sono solo rocce e rovine, con l’occasionale diamante sospeso in aria. A colpire, semmai, è il numero di poligoni: stando a Kate Rayner, lo sviluppo del motore grafico è ancora all’inizio.

Una tech demo da guardare cinquecentomila volte: The Coalition balla il tango con Unreal Engine 5

Alpha Point nasce come tech demo per Unreal Engine 4, e stando a Colin Penty di The Coalition il numero di triangoli presenti in un modello 3D non scende sotto la soglia dei 300.000. Il massimo, invece, si aggira sui 500.000: quindici volte quanto visto in Gears 5 appena due anni fa. Le limitazioni a livello di illuminazione ci sono, ma se Tim Sweeney di Epic Games ha parlato di fotorealismo completo (entro il 2036) un motivo c’è. La frase con cui abbiamo aperto l’articolo alludeva al fatto che le ciglia di un personaggio nel nuovo motore di gioco sono letteralmente più definite di un intero modello 3D su Xbox 360.

Parliamo di 3500 triangoli, che Colin Penty ha definito corrispondere al “budget di un intero personaggio” appena due generazioni fa (o una, se contate Xbox Series X ed S come next-gen). Il focus sulle piattaforme Microsoft è comprensibile: Alpha Point nasce come risposta a Lumen in the land of nanites, tech demo per Unreal Engine su PS5. Anche in quel caso l’ambientazione consiste in rocce, rovine e detriti, ma questo parlare di tecnologia non fa che mandarci in salivazione all’idea di qualsiasi cosa stia facendo The Coalition in questo periodo.

