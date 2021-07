The Coalition: gli sviluppatori di Gears a lavoro su una nuova IP

Gli sviluppatori della saga di Gears of War, The Coalition, sarebbero a lavoro su una nuova IP. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Dopo l’ottimo lavoro e il grande successo riscontrato con Gears 5 (e con i precedenti capitoli della celeberrima saga), The Coalition è pronta a cimentarsi nella realizzazione di una nuova IP. Niente paura, però, per i fan della saga sopracitata. Un nuovo capitolo della serie di Gears of War farà sicuramente capolino sulle console di nuova generazione, sponda Microsoft ovviamente. Ad oggi, però, non avendo ancora nulla di ufficiale risulta difficile, se non impossibile, stimare una potenziale data d’uscita. Meno difficile, stando alle ultime indiscrezioni, affermare che il team di sviluppo sia a lavoro su un nuovo gioco.

The Coalition: una nuova IP multiplayer con Unreal 5?

La nuova IP di The Coalition sarà realizzata con l’Unreal Engine 5 e sarà principalmente multiplayer? Stando alle ultimissime indiscrezioni sì. La notizia arriva direttamente dal profilo LinkedIn di Pedro Camacho D’Andrea, ovvero il Level Designer del team con a capo Mike Crump. Sul profilo di Pedro Camacho D’Andrea è infatti apparso un post che segnalava di come lo stesso D’Andrea fosse a lavoro su una nuova IP da febbraio 2021. Questa informazione è stata puntualmente rimossa dal proprio profilo ma, non è passata inosservata ad alcuni utenti che subito hanno provveduto a realizzare uno screenshot per postarlo poi su Twitter:

It looks like The Coalition could be working on a new IP alongside Gears of War, if this LinkedIn description is accurate. This kind of was hinted at before already as well.https://t.co/XZkjZRDSSd pic.twitter.com/bpUmg391xx — Klobrille (@klobrille) July 17, 2021

Ad oggi, non avendo chiaramente notizie ufficiali, non possiamo confermare o smentire nulla e, allo stesso tempo, ci viene difficile ipotizzare la natura di questo nuovo potenziale titolo. Certo però che The Coalition sembra essere una delle software house più dinamiche al momento, grazie anche all’ottimo lavoro realizzato in passato e in particolar modo con l’ultimo Gears 5. Non ci resta che rimanere sintonizzati e attendere ulteriori novità e aggiornamenti sperando, questa volta, di avere tra le mani anche qualcosa di ufficiale.

