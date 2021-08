The Callisto Protocol: diffusa una nuova immagine teaser

Spunta in rete una nuova immagine teaser dedicata a The Callisto Protocol, il nuovo survival horror sviluppato dal creatore di Dead Space

Gli amanti di survival horror hanno di che gioire nel futuro, sia quello prossimo che quello più immediato, vista la presenza di numerosi titoli destinati ad arrivare su PC e console, sia di vecchia che nuova generazione. Tra poche settimane, difatti, è previsto il ritorno, in versione rimasterizzata di Fatal Frame: Maiden of Black Water, mentre il prossimo anno (salvo eventuali cambiamenti) potrebbe essere il turno dell’atteso remake di Dead Space, realizzato da EA Motive. Ed anche Glen Schofield, autore del titolo in questione, è pronto a tornare alla ribalta, grazie al suo nuovo team Striking Distance Studios, attualmente impegnato nello sviluppo di The Callisto Protocol, una nuova IP horror di stampo sci-fi, di cui è stata diffusa una nuova immagine teaser.

The Callisto Protocol protagonista di una nuova immagine teaser

A diffondere l’artwork in questione, e ad agitare ulteriormente gli animi di tutti coloro che, comprensibilmente, attendono con ansia nuove notizie relative al progetto, ci ha pensato lo stesso Glen Schofield, boss di Striking Distance Studios e direttore del gioco. Il buon Glen si è servito di un post comparso sul proprio account Twitter per diffondere l’immagine concettuale inerente la sua nuova produzione. Sicuramente non mostra molto del gioco, ma anche nella sua relativa pochezza è in grado di far percepire parte di quello che saranno il mood e l’estetica della produzione, che almeno da quanto traspare promettono di essere disgustosamente terrificanti.

Happy Friday the 13th! Here’s some more teaser art from @CallistoTheGame pic.twitter.com/bHWp3LEOA6 — Glen A. Schofield (@GlenSchofield) August 13, 2021

Certo, sarebbe stato lecito aspettarsi un qualche minimo accenno al gameplay, ma sembra che per queste succose rivelazioni saremo costretti ad attendere ancora un po’. Sicuramente noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito agli eventuali sviluppi del caso, pertanto vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre pagine.

The Callisto Protocol punta ad un lancio per il 2022, nelle versioni PS5, Xbox Series X/S e PC, sebbene al momento non sia stata confermata alcuna data ufficiale. Nell’attesa, però, se siete in cerca di titoli a prezzo scontato, vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.