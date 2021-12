The Axis Unseen: annunciato il nuovo survival horror di Nate Purkeypile

Annunciato in queste ore The Axis Unseen. Survival horror dalle musiche metal e dall’atmosfera fantasy sviluppato dal lead artist di Fallout 76

Nate Purkeypile, storico collaboratore in casa Bethesda, ha annunciato recentemente lo sviluppo di The Axis Unseen. Nate ha lavorato in precedenza a moltissimi progetti di alto profilo, tra i quali il leggendario Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 e Fallout 76 in qualità di lead artist. Il titolo si è mostrato per la prima volta tramite un breve trailer e alcuni screenshot in game. Andiamo a vedere insieme quello che sembra a prima vista un progetto molto particolare.

Annunciato a sorpresa The Axis Unseen, survival horror in prima persona

The Axis Unseen è stato annunciato come un bizzarro gioco di caccia open world in prima persona dalle atmosfere dark fantasy. Probabilmente una delle più strane descrizioni di sempre per un titolo. Tuttavia, Axis Unseen non è uno scherzo. Da quello che potete vedere nelle immagini rilasciate, infatti, sembra impressionante. Purkeypile ha utilizzato per la realizzazione del gioco il recente motore Unreal Engine 5, e il risultato è a dir poco spaccamascella, visivamente parlando. Tenendo conto soprattutto che si tratta di uno sviluppo ancora alle prime fasi, il livello di dettaglio, il sistema di illuminazione, la gestione dei colori, assomiglia in modo incredibilmente vicino alla qualità grafica della tech demo di presentazione dello stesso Unreal Engine 5.

Il creativo ex-Bethesda ha aggiunto poi che nel gioco dovremo dare la caccia ai mostri in un mondo fuori dal tempo. Dovremo migliorare il nostro arco così come affinare i sensi per sopravvivere. Inoltre, al tramonto del sole, saremo costretti a trovare un riparo. Senza dimenticare che saremo al tempo stesso cacciatore ma anche preda. Infine, le musiche saranno composte da Clifford Meyer, leggenda della band post metal ISIS and Red Sparowes. Attendiamo a questo punto ulteriori dettagli sul gameplay nel corso del prossimo anno.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per altre news, guide o fantastiche recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.