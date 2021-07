The Ascent si prepara al lancio con un nuovo spettacolare trailer!

The Ascent, il nuovo action RPG cyberpunk di Neon Giant, è disponibile da oggi e gli sviluppatori hanno omaggiato il lancio con un nuovo trailer

Bisogna ammettere che la nuova strategia di marketing di casa Microsoft, principalmente votata all’ampliamento del suo settore dei servizi tramite l’incredibile Xbox Game Pass e il progetto di Xbox Cloud Gaming, ha gettato nuova linfa vitale su una compagnia che, bisogna essere onesti, ha perso le precedenti due generazioni contro Sony. La nuova rotta non ha comunque impedito all’azienda di costruirsi nuove solide basi per future IP, con l’acquisizione ad esempio di una grande azienda come Bethesda o, parallelamente, una più piccola come Ninja Theory. The Ascent fa parte di queste nuove esclusive di casa Microsoft particolarmente interessanti perché si discostano da quanto normalmente vediamo sugli scaffali. In più è un titolo indie fatto da uno studio competente, quindi il fascino inevitabilmente raddoppia.

The Ascent è un action RPG in visuale isometrica ambientato in un universo Cyberpunk, sviluppato da Neon Giant per Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Affascinante e intrigante, il titolo si è originariamente mostrato nel corso di un Xbox Indie Showcase, e ha subito intrigato quella larga fetta di pubblico ancora affamata di Cyberpunk dopo il titolo di CD Projekt Red. The Ascent è uscito oggi, 29 luglio, su tutte le piattaforme di cui prima, e per omaggiarne l’arrivo il publisher Curve Digital ne ha divulgato un nuovo trailer che vi lasciamo proprio qua sotto.

The Ascent: vediamo insieme il trailer di lancio!

Il trailer serve per ricordare a tutti quanti quali sono i motivi per cui The Ascent ci ha intrigati: setting, premesse narrative, sistema di combattimento e molto altro. Un plauso, di nuovo, anche alla veste grafica ed artistica, che di nuovo ci ha impressionati e che impressionerà ancora di più gli utenti PC che potranno giocarlo con il supporto al Ray Tracing e al DLSS. Insomma, ottime premesse per un piccolo grande titolo.

Avete visto il trailer di lancio di The Ascent? Che cosa ne pensate?