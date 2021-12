The Ascent: le versioni PS4 e PS5 sono state valutate dall’ente coreano

L‘esclusiva Xbox The Ascent è apparsa in versione PS4 e PS5 sul sito di un ente di valutazione contenuti coreano, annuncio a breve?

Il sito web del Taiwan Entertainment Software Rating Information si è aggiornato con le versioni PS4 e PS5 di The Ascent. Secondo quanto riportato sul portale, il gioco, pubblicato da Curve Digital, potrebbe essere gestito dall’editore coreano H2 Interactive, almeno per la sua uscita taiwanese. Il titolo è stato un’esclusiva Xbox (e un titolo Day One Game Pass) da quando è stato rilasciato a luglio. Tuttavia, lo sviluppatore del gioco ha precedentemente affermato di essere “consapevole” della domanda per una versione PS5 e ha riferito tempo fa di “continuare a restare aggiornati sul proprio gioco”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Ascent: gli sviluppatori sono consapevoli che la community vorrebbe vedere il gioco su PS4 e PS5

Rispondendo a un follower a ottobre, l’account Twitter ufficiale di The Ascent ha fatto rinascere la speranza dei fan in un possibile approdo su PS4 e PS5 del gioco in questione:

Grazie per averci fatto sapere che vi piacerebbe vedere The Ascent su PS5! Anche se non abbiamo nulla da annunciare in questo momento, vogliamo che sappiate che il team è a conoscenza della richiesta di una versione per PS5. Tenete d’occhio il nostro account Twitter per gli aggiornamenti!

Ambientato in un futuristico mondo cyberpunk, The Ascent mette i giocatori nel ruolo di un lavoratore per The Ascent Group, una megacorporazione che crolla improvvisamente senza preavviso, portando all’anarchia il mondo di gioco.

Mentre altre organizzazioni e sindacati combattono tra loro per cercare di prendere il controllo della città, sta al vostro personaggio assicurarsi che nessuno riesca a farcela, mentre allo stesso tempo egli cerca di scoprire cosa ha causato il collasso di The Ascent Group.

Nella nostra recensione del gioco abbiamo dichiarato che il gioco: “è godibile, a discapito di storia e personaggi forse dimenticabili. Gli scontri con i nemici nell’endgame tendono un po’ a zoppicare, ma i meriti del gioco sono altri. Ciò a cui dà vita questo mix di ingredienti è un titolo da giocare in co-op che di certo non si vede tutti i giorni”.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.