TGA 2021: ecco il nuovo gameplay trailer Saints Row

Si sta svolgendo in queste ore l’evento dei The Game Awards: tra tutti gli importanti annunci a cui abbiamo potuto assistere ai TGA 2021, c’è stato spazio anche per il nuovo gameplay trailer di Saints Row, come annunciato in precedenza

Nonostante un’accoglienza non interamente entusiasta da parte della fanbase e il rinvio a febbraio 2022, il marketing del remake di Saints Row procede a gonfie vele: dopo l’annuncio della sua presenza ai TGA 2021, eccoci finalmente qui a ammirare e ad analizzare il nuovo gameplay trailer pubblicato da Deepsilver. Nella speranza che quindi le nuove immagini possano far cambiare idea a chi non è soddisfatto del nuovo tono adottato da questo reboot, nel paragrafo seguente ci accingiamo ad analizzare tutte le informazioni di questo nuovo trailer.

Saints Row: tutte le novità viste nel trailer presentato ai TGA 2021

Il trailer, che potete vedere di seguito, presenta varie scene di gameplay grazie alle quali possiamo comprendere meglio come funziona il titolo di Volition. Avevamo già visto precedentemente la breve clip presente nel tweet di annuncio delle scorse ore, ma adesso grazie al video possiamo dare un’occhiata più approfondita.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Saints Row potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante i TGA 2021. In caso vogliate saperne di più sulle novità mostrate durante l’evento, non dovrete fare altro che dare un’occhiata al nostro sito. Inoltre, per avere una panoramica completa della premiazione, potete consultare la nostra lista aggiornata in tempo reale con tutti i vincitori.

Voi che cosa ne pensate del trailer? In attesa di una vista risposta, se volete rimanere aggiornati sui TGA 2021 e sui trailer di Saints Row, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.