TGA 2021 | The Lord of the Rings: Gollum sale sul palco

Dal palco dei TGA 2021 che stanno andando in onda proprio in questi istanti, è tornato a farsi vedere The Lord of the Rings: Gollum, scopriamo insieme tutte le novità

Un altro titolo di cui si erano andate perdendo relativamente le tracce è The Lord of the Rings: Gollum. Nonostante il trailer mostrato nel corso del Nacon Connect 2021, il gioco stealth di Daedalic Entertainment è stato rinviato ufficialmente al 2022. Un’altra vittima di questo biennio dei rinvii, insomma. Di Gollum sappiamo già diverse cose, a partire da diversi dettagli sul gameplay, alle feature implementate grazie al Dualsense di casa Sony e molto altro. Era quindi un vero peccato non avere ulteriori notizie, anche e soprattutto perché, agli occhi dei fan de Il Signore degli Anelli, Gollum è decisamente un titolo promettente da tenere sott’occhio, considerando la moria degli ultimi anni.

E proprio dal palco dei The Game Awards 2021 di questo freddo dicembre, Gollum è tornato fieramente a mostrarsi con diverse novità.

The Lord of the Rings: Gollum, il nuovo gioco del Signore degli Anelli, è attualmente davvero attesissimo da moltissimi giocatori. Negli ultimi tempi non abbiamo avuto molte informazioni su questo titolo, ma per fortuna oggi la situazione è cambiata. Durante i TGA 2021 è stato infatti finalmente mostrato un nuovo trailer di The Lord of the Rings: Gollum e qui di seguito potrete osservarlo in tutto il suo splendore.

If you had nothing more to lose… how far would you go for what you desire the most? 💍 “A Split Personality” was just revealed at #TheGameAwards 2021. Your choices are crucial in the upcoming #GollumGame – stay tuned for more! #LordOfTheRings #Daedalic #Nacon pic.twitter.com/AlrhOJcP3t — The Game Awards (@thegameawards) December 10, 2021

E questo è tutto dal palco dei TGA 2021 per The Lord of the Rings: Gollum.