TGA 2021: Suicide Squad Kill the Justice League sarà presente all’evento

Rocksteady sarà presente ai TGA 2021 con il suo prossimo titolo Suicide Squad Kill the Justice League; probabile un reveal gameplay allo show

Con così tante rivelazioni annunciate come Il Signore degli Anelli: Gollum e il prossimo titolo di Sonic the Hedgehog, i The Game Awards 2021 sembrano essere, come sempre, uno degli eventi dell’anno videoludico più attesi. L’ultima notizia a questo riguardo è che Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady Studios può essere aggiunto all’elenco dei presenti ai TGA 2021. Su Twitter, il co-fondatore e direttore creativo Sefton Hill ha anticipato un potenziale reveal footage di gameplay durante lo show suddetto. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

TGA 2021: Suicide Squad Kill the Justice League dovrebbe mostrarsi in un gameplay all’attesissimo show

“Io e la squadra di @RocksteadyGames ci stiamo preparando per tuffarci nei #TheGameAwards. Non vedo l’ora di condividere il caos con tutti voi!” ha annunciato su Twitter Sefton Hill, il creative director di Suicide Squad: Kill the Justice League, quindi è ormai chiaro che il gioco sarà presente ai TGA 2021. In allegato al post, ve lo proponiamo qui in bass una GIF della squadra di Harley Quinn, King Shark, Deadshot e Captain Boomerang che si tuffavano da un tetto. Chissà, magari verrà annunciata anche una data di uscita? C’è sicuramente speranza.

Me and the @RocksteadyGames squad are getting ready to dive into the #TheGameAwards. Can't wait to share the mayhem with you all! Good luck @GeoffKeighley! pic.twitter.com/ZTJOhUqbZ8 — Sefton Hill (@Seftonhill) December 8, 2021

Vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League è attualmente in sviluppo per Xbox Series X/S, PS5 e PC. È un titolo per giocatore singolo e cooperativo che vede la squadra reclutata per uccidere gli eroi più forti del mondo come Superman e The Flash dopo che sono andati male. È previsto che uscirà nel 2022 insieme a Gotham Knights di WB Games Montreal (che potrebbe anche fare un’apparizione ai The Game Awards).

Per quanto riguarda l’evento, il presentatore ed ideatore principale della kermesse Geoff Keighley, in questione ha già promesso 4 o 5 annunci all’altezza dell’eco mediatica di Elden Ring (maggiori informazioni al riguardo qui). Tra qi grandi assenti alla classica vetrina videoludica di fine anno ci sarà invece Activision Blizzard che negli ultimi tempi, come forse saprete, è stata inserita nel mirino dell’opinione pubblica per le gravi accuse di tossicità interna.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.