TGA 2021: annunciato con un trailer ufficiale Sonic Frontiers, con finestra d’uscita!

In occasione dei TGA 2021, abbiamo potuto dare un primo sguardo a Sonic Frontiers, il nuovo attesissimo titolo della serie. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo le numerose speculazioni degli scorsi mesi, che volevano un nuovo capitolo di Sonic in arrivo (con probabile annuncio proprio durante la cerimonia dei Game Awards), ora finalmente ci siamo. In occasione proprio dei TGA 2021, infatti, SEGA ha annunciato ufficialmente Sonic Frontiers, il prossimo titolo dedicato al celebre porcospino blu. Nel trailer possiamo goderci uno scorcio di questa nuova avventura, e tutte le novità in merito, incluse alcune anticipazioni su nuove meccaniche di gameplay davvero interessanti.

Tanti nuovi titoli ai TGA 2021, c’è anche Sonic Frontiers

Un nuovo titolo dedicato dedicato alla celebre mascotte di SEGA era ormai praticamente certo. Mancava solo un annuncio ufficiale, e quale momento migliore dei TGA 2021 per mostrare finalmente Sonic Frontiers al mondo. Conosciuto inizialmente col titolo di Rangers (in seguito scartato), il nuovo capitolo dedicato al riccio blu sarà, come anticipato anche da alcune rivelazioni degli scorsi mesi, un gioco platform che incorporerà anche elementi tipici degli open world.

Come mostrato nel trailer durante la cerimonia, infatti, Sonic Frontiers introdurrà meccaniche inedite per la serie, grazie ad un gameplay costruito sulla libertà d’approccio ed esplorazione dei livelli di gioco. Il titolo arriverà su tutte le piattaforme nel corso del 2022 e precisamente, come finestra di lancio, possiamo segnare “holiday 2022”.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.