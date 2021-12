TGA 2021: il prossimo gioco di Sonic verrà annunciato all’evento

Sonic sarà uno dei protagonisti dei TGA 2021. All’evento saranno mostrati il nuovo gioco del riccio blu e il prossimo film

Con i TGA 2021 proprio dietro l’angolo, le anticipazioni sono arrivate fitte e veloci per le numerose rivelazioni e annunci che potrebbero fare la loro comparsa allo show in questione. Verranno presentati titoli come Steelrising e Il Signore degli Anelli: Gollum, e anche Focus Entertainment e Saber Interactive faranno degli annunci. Di recente, è stato anche leakkato un nuovo annuncio per Sonic per i TGA 2021 e ora sappiamo esattamente di cosa si tratta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

TGA 2021: il prossimo gioco di Sonic sarà il chiacchierato titolo open world Sonic Frontiers di cui si parla da mesi?

In realtà saranno due le nuove rivelazioni riguardanti Sonic ai TGA 2021. La prima mondiale del prossimo film di Sonic the Hedgehog è stata confermata per lo show, con Jim Carrey e Ben Schwartz (che interpretano rispettivamente il Dr. Eggman e lo stesso Sonic) come presentatori. Nel frattempo, il creatore, produttore e conduttore dei The Game Awards, Geoff Keighley, ha anche confermato che il prossimo gioco di Sonic the Hedgehog sarà presentato all’evento.

Tomorrow night — Sonic's 30th anniversary gets even bigger. See the next game and….we're excited to welcome @jimcarrey and @rejectedjokes to #TheGameAwards to world premiere #SonicMovie2! pic.twitter.com/78WDL2JLk3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2021

SEGA ha dichiarato per la prima volta lo sviluppo della prossima entry nella lineup principale di Sonic all’inizio di quest’anno per celebrare il 30° anniversario della serie, affermando che il nuovo titolo sarebbe stato lanciato nel 2022. Le voci da allora hanno suggerito che si tratterà di un titolo open world, mentre i successivi depositi di marchio e dominio del sito web le registrazioni hanno suggerito che si chiamerà Sonic Frontiers.

Nel frattempo, c’è molto altro da aspettarsi anche ai The Game Awards, a quanto pare. Geoff Keighley ha già promesso quattro o cinque rivelazioni a livello di Elden Ring, e un’altra che è in lavorazione da due anni e mezzo. Anche il primo trailer della serie TV di Halo sta per debuttare, mentre le perdite hanno suggerito che anche Senua’s Saga: Hellblade 2 farà la sua comparsa allo show. Insomma, ormai l’avete capito: c’è davvero parecchia carne (videoludica) al fuoco.

