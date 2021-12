TGA 2021: trailer di Nightingale, gioco gaslamp da un ex BioWare

Nella notte dei TGA 2021 è stato presentato anche il nuovo gioco dell’ex boss di BioWare, Nightingale, un titolo MMO dallo stile gaslamp

Ai The Game Awards di questa notte si è lasciato spazio a numerosi giochi ed annunci, anche se non si sono visti alcuni dei titoli attesi con più trepidazione da anni. L’assenza di novità su Hollow Knight Silksong e BioShock 4 ha lasciato delusi alcuni fan, mentre era già abbastanza palese per quanto riguarda le celebri saghe di Dragon Age e Mass Effect, poiché durante il Dragon Age Day BioWare aveva detto di avere delle nuove notizie programmate per il prossimo anno. Intanto, l’ex General Manager di BioWare Aaron Flynn è potuto salire sul palco per mostrare il suo nuovo gioco ai TGA 2021: esso si chiama Nightingale, e sarà un titolo di carattere gaslamp.

Il trailer di Nightingale mostrato ai TGA 2021

Aaryn Flynn aveva già confermato la sua presenza ai The Game Awards 2021, sostenendo di avere in programma la rivelazione del suo nuovo gioco, sviluppato per mezzo di una tecnologia che consentirebbe di avere ambientazioni enormi ed un numero di giocatori impressionante, tutto all’interno di un solo server. L’opera svelata ai TGA 2021, denominata Nightingale, è stata sviluppata da alcuni dei veterani dei più importanti titoli di BioWare, adesso riuniti sotto lo studio Inflexion Games, chiamato inizialmente Improbable Canada.

All’interno del primo trailer ufficiale rilasciato ai The Game Awards 2021, è possibile visionare il genere di avventure che offrirà questo gioco con un mondo condiviso, di sopravvivenza e crafting dallo stile “gaslamp”, ambientato in un’epoca Vittoriana. Il gaslamp si distingue dallo steampunk per l’utilizzo di elementi magici, sovrannaturali ed occulti, e dando uno sguardo al trailer si ha modo di vedere anche il tipo di universo che gli sviluppatori sono andati a creare.

Mentre i giocatori andranno alla ricerca di “Nightingale”, l’ultimo rifugio dell’intera umanità, esploreranno dei reami nel corso della loro avventura, visitando i vari luoghi mediante dei mistici portali. Si potrà scegliere se giocare da soli o unirsi ad altri utenti, e si andrà a raccogliere dei materiali con i quali costruire strutture, creare strumenti e armi per difendersi dalle numerose ostilità presenti nei vari universi. Aaryn Flynn ha inoltre dichiarato di aver lavorato diligentemente sul titolo, con l’obiettivo di dar vita ad un universo in grado di catturare con la sua magia, mistero e meraviglia. La Early Access del titolo si presenterà l’anno prossimo, nel 2022.

