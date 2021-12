TGA 2021: mostrato un nuovo trailer di Steelrising con finestra d’uscita!

Nella notte dei TGA 2021 sono stati mostrati dei giochi ancora ignoti in molti aspetti, e Steelrising era inizialmente uno di questi

Mentre in Europa la maggior parte della gente dormiva sonni tranquilli, la stragrande porzione della popolazione videoludica stava assistendo ai The Game Awards 2021. L’evento aveva riservato grosse promesse nei giorni precedenti, con l’arrivo di più di quaranta giochi da presentare tra una premiazione e l’altra. Tornando in presenza, si ripropongono anche le apparizioni di varie celebrità ed ospiti, ma comunque sia il fulcro di questa trasmissione stavolta sono stati soprattutto i videogiochi, visti i numerosi titoli attesi da tempo e rinviati agli anni seguenti.

Oltre ad esserci stati giochi che sono stati ampiamente mostrati in diverse occasioni, altre opere hanno voluto sfruttare un palco di queste dimensioni per scoprirsi un po’ di più; tra essi, si era saputo che anche Steelrising avrebbe posto ai TGA 2021.

Steelrising ufficialmente mostrato ai TGA 2021

Prima di farsi vedere nel dettaglio con un trailer ai TGA 2021, Steelrising era originariamente stato mostrato nel primo evento Nacon Connect, per poi riapparire quest’anno. Il titolo appartiene allo studio Spiders, creatori di Greedfall, un gioco che, nonostante le problematiche, ha riscosso un buon successo tra i videogiocatori. La notizia dell’apparizione ai The Game Awards era stata confermata già pochi giorni prima, spingendo gli utenti interessati a sintonizzarsi sulle dirette per non perdersi alcuna nuova informazione. Ecco il nuovo trailer di Steelrising con tanto di finestra d’uscita fissata per giugno 2022:

Intanto, si conosceva già la parte fondante la trama del gioco: vestendo i panni dell’automa Aegis, guardia della regina francese Maria Antonietta, il giocatore dovrà interrompere le mire guerrigliere di Luigi XVI, all’opera per creare un esercito di robot. Gli sviluppatori sostenevano come il gameplay potesse ricordare vagamente lo stile dei Souls, ma sappiamo bene come questa frase sia ormai piuttosto comune e spesso è causa di aspettative diverse da quelle che si intende dare. Ad ogni modo, Steelrising ha nuovamente dato sfogo alla sua peculiare storia, nel trailer rilasciato questa notte.

