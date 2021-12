TGA 2021: mostrato un nuovo trailer di Dying Light 2

Questa notte si sono tenuti i TGA 2021, e gli utenti in attesa di Dying Light 2 sono stati premiati per la loro attesa con nuove informazioni sul titolo

Come ogni anno, anche nel 2021 si sono tenuti i The Game Awards, rigorosamente in orario notturno e, diversamente dall’edizione precedente, in presenza e con un grande numero di ospiti importanti. Sono stati fatti numerosi annunci proprio come era stato anticipato dal conduttore della premiazione, Geoff Keighley, e tra i titoli apparsi alcuni sono attesi già da tempo dai videogiocatori. Questo poiché il 2021 è stato caratterizzato da numerose opere finite con l’essere rinviate; in ogni caso, adesso alcuni dei giochi visti ai TGA sembrano finalmente pronti per uscire: tra essi, vi è anche Dying Light 2, ampiamente mostrato attraverso vari video-diari nel corso degli ultimi mesi, ed apparso nuovamente all’interno dell’evento.

Dying Light 2 si mostra ancora una volta ai TGA 2021

Dopo essere stato annunciato all’E3 2018, Dying Light 2 ha subito alcuni rinvii, preoccupando abbastanza l’utenza riguardo il potenziale stato del titolo. Si tratta di un sequel molto ambizioso rispetto al suo predecessore, ed era sorto il dubbio che lo studio di sviluppo stesse vivendo un qualche tipo di crisi creativa. Tuttavia, negli scorsi giorni Techland ha rilasciato alcuni video gameplay che pare abbiano convinto i fan della qualità del titolo, che nel frattempo è anche entrato nella sua fase gold, e per questa ragione è considerabile pronto a tutti gli effetti. Nei TGA 2021, Dying Light 2 non si risparmia comunque una sua apparizione sul palco, avendo così la possibilità di mostrare a tutti l’evoluzione che il gioco ha avuto nel tempo.

