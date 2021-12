TGA 2021: Forspoken torna a mostrarsi, ecco le novità!

Dal palco dei TGA 2021 è tornato a mostrarsi anche Forspoken, ex Project Athia, il nuovo titolo targato Square Enix e Luminous Productions

Annunciato a sorpresa nel corso dello Square Enix Presents di marzo scorso, Forspoken, ex Project Athia, è l’attesissimo titolo sviluppato da Square Enix e Luminous Productions, che è ancora attualmente previsto per il 2022. Recenti rumor lo hanno anche avvistato sul Microsoft Store, nonostante all’annuncio sia stato affermato che sarebbe stata esclusiva (perlomeno temporale, fino al 2024) di PC e PlayStation 5.

Grazie all’utilizzo della tecnologia FSR di AMD, il gioco si è subito mostrato come una gioia per gli occhi e non vedevamo l’ora di poter sapere qualcosa in più. Ed è proprio stasera, dal palco dei The Game Awards 2021, che Forspoken è tornato a mostrarsi.

TGA 2021: Forspoken torna a mostrarsi sul palco!

Un trailer che ci mostra diverse novità e qualche frame davvero interessante, soprattutto relativo a delle meccaniche e a delle situazioni fino ad ora inedite. Parliamo di azioni durante una boss fight, la possibilità di rendersi invisibili e, inoltre, ad aggiungere pepe ad un già interessante sistema di movimento, una piccola fase di “skating”.

E questo era tutto per quel che riguarda Forspoken dal palco dei TGA 2021. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!