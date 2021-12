TGA 2021: nuovo trailer e data d’uscita per CrossfireX

In occasione dei TGA 2021, abbiamo potuto dare un nuovo sguardo a CrossfireX, per il quale è stata rivelata anche la data d’uscita. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo il ben noto trailer dedicato, diffuso durante l’Xbox Games Showcase dello scorso anno, CrossfireX è tornato nuovamente a mostrarsi in occasione dei TGA 2021, con tanto di data d’uscita. Il titolo era riuscito a catturare l’interesse della community, grazie anche ad un’inedita componente single player. Ora il nuovo sparatutto di Smilegate e Remedy Entertainment ha finalmente una finestra di lancio.

Tanti nuovi titoli ai TGA 2021, data d’uscita confermata per CrossfireX

Che Remedy Entertainment fosse al lavoro su numerosi progetti è ormai cosa nota da tempo. La software house dietro titoli come Quantum Break, Control ed Alan Wake (il cui seguito è stato anch’esso annunciato, con un breve trailer, durante la cerimonia dei TGA 2021) ha deciso di rivelare al mondo anche la data d’uscita per CrossfireX. Il titolo, che si è mostrato con un nuovo trailer, è la terza installazione dell’originale Crossfire (popolare sparatutto multiplayer sviluppato per PC da Smilegate Entertainment), sviluppato apposta in esclusiva per console Xbox One e Series X/S.

La particolarità di questo nuovo capitolo della serie è quella di affiancare alla ben rodata componente per più giocatori, una campagna single player sviluppata proprio da Remedy. Non conosciamo ancora tutti i particolari in merito a quest’ultima, ma immaginiamo che maggiori dettagli verranno rilasciati a breve. Nel frattempo è stato dichiarato che il titolo sarà disponibile in tutto il mondo il prossimo 10 febbraio 2022.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.