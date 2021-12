TGA 2021: Keighley promette 4 o 5 annunci pari ad Elden Ring

Geoff Keighley promette che ai TGA 2021 saranno presenti 4 o 5 annunci di importanza pari al gameplay reveal di Elden Ring

Da sempre i TGA sono stati il palcoscenico di numerosi reveal legati al mondo dei videogiochi, e sembra che anche questa edizione 2021 voglia mantenere fede a questa piacevole tradizione. E ad alimentare le speranze ci ha già pensato Geoff Keighley, creatore, produttore e conduttore della manifestazione, il quale ha già svelato che durante la kermesse saranno presenti 40-50 giochi, molti dei quali saranno delle vere e proprie sorprese, con alcuni in grado di rivaleggiare, in fatto di importanza, con il gameplay reveal di Elden Ring.

Ai TGA 2021 ci saranno 4 o 5 annunci in grado di rivaleggiare con il gameplay di Elden Ring

Keighley si è espresso in merito in occasione di una intervista rilasciata ai microfoni di USA Today, e per l’occasione non ha potuto fare a meno di citare il reveal del gameplay di Elden Ring avvenuto durante la Summer Game Fest 2021. A tal proposito ha paragonato la portata di alcuni degli annunci che caratterizzeranno i TGA 2021 a quello che ha coinvolto il titolo sviluppato da From Software.

Queste le parole di Keighley a proposito degli annunci che caratterizzeranno i TGA 2021:

“Sono stato molto felice, dato che il trailer [di Elden Ring] è stato grandioso. Si è trattato di un vero colpo, visto che parliamo di un gioco tanto atteso. Vista la bontà del materiale, ero molto ansioso di condividerlo con le persone. E per quest’anno? O cielo, ci sono probabilmente 4 o 5 annunci dello stessa caratura e non vedo l’ora di mostrare il tutto. La Summer Games Fest era un qualcosa di nuovo che ho personalmente creato, ed il fatto che From Software abbia scommesso su tutto ciò, quando avrebbero potuto sfruttare un evento come l’E3, ha significato molto per me. Lavorare con un team del genere è stato un vero onore, pertanto rimanete sintonizzati, perchè potrebbero accadere altre cose del genere.”

Di che cosa potrà mai parlare Keighley? Per saperlo non ci resta che attendere il prossimo 9 Dicembre, e noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito, pertanto vi invitiamo a continuare a seguirci.

