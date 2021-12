TGA 2021: annunciato Among Us VR

Si è svolta di recente la cerimonia di fine anno dei The Game Awards: tra tutte le premiazioni e tutti gli importantissimi annunci a cui abbiamo potuto assistere ai TGA 2021, c’è stato spazio anche per la presentazione ufficiale di Among Us VR

Si sono svolti la scorsa notte i The Game Awards, che, come ben sapranno gli appassionati, ci regalano annualmente premiazioni di rilievo ma soprattutto tanti importanti annunci di qualsiasi tipo. Tra tutti i giochi che sono stati presentati ai TGA 2021, c’è stato spazio anche per l’annuncio ufficiale di Among Us per VR. I fan del titolo avranno quindi la possibilità di provarne una nuova versione, simile nello stile di gioco ma completamente diversa nella struttura di base. Vediamo insieme di seguito tutti i dettagli!

TGA 2021: tutto quello che sappiamo su Among Us VR

Come abbiamo potuto vedere all’annuncio durante i TGA 2021, il video mostrato mostra ben poco: in questa piccolissima anteprima, possiamo vedere una scena in cui un giocatore esegue una delle proprie task (ovvero l’inserimento del codice), per poi essere raggiunto alle spalle dall’impostore.

Non sappiamo molto altro su Among Us VR: il gioco non ha ancora una data d’uscita, anche se sappiamo che arriverà su PlayStation VR, MetaQuest 2 e Steam e che è sviluppato dal team di Schell Games. Date le piccole dimensioni del team Among Us e il modo in cui il gioco è esploso negli ultimi anni, non possiamo che esprimere la nostra ammirazione per questa impresa di realizzare una versione VR del gioco.

Voi che cosa ne pensate? In attesa di una vostra risposta, per rimanere aggiornati su tutte le novità legate ad Among Us VR e ai TGA 2021, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.