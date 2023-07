Test Drive Unlimited Solar Crown: rimandata l’uscita

Nacon ha annunciato poco fa in un evento live che l’uscita di Test Drive Unlimited Solar Crown è stata positicipata. Ecco tutti i dettagli

Durante un recente TDU Connect, il publisher Nacon e lo sviluppatore KT Racing hanno annunciato che l’imminente titolo racing Test Drive Unlimited Solar Crown subirà un posticipo e arriverà all’inizio del 2024. Date un’occhiata al video del TDU Connect qui sotto, che contiene anche una presentazione di ben 30 minuti del titolo in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Test Drive Unlimited Solar Crown: tutti i dettagli sul gioco

Oltre all’uscita posticipata, le società hanno anche annunciato che il gioco riceverà una closed beta su tutte le piattaforme a partire dal 24 luglio. I giocatori interessati a provare il gioco possono registrarsi alla closed beta attraverso il sito ufficiale del gioco. Il ritardo annunciato è in linea con le notizie diffuse all’inizio del mese, secondo le quali Test Drive Unlimited Solar Crown sarebbe stato posticipato dalla precedente finestra di uscita del 2023 al primo trimestre del 2024. All’uscita, Test Drive Unlimited Solar Crown sarà ricco di contenuti, con un mondo aperto basato sull’isola di Hong Kong, con oltre 600 chilometri di strade da percorrere e ambienti che spaziano da piccole città a paesaggi urbani e sentieri di montagna. Test Drive Unlimited Solar Crown arriverà su PC, PS5 e Xbox Serie X/S. Il gioco in questione era stato annunciato nel corso del Nacon Connect a luglio dello scorso anno. Nel corso dello stesso evento erano stati annunciati anche The Lord of the Rings: Gollum, Blood Bowl 3 e Steelrising. Per altri dettagli al riguardo vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.