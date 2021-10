Terraria: crossover confermanto con i nemici di Don’t Starve

Grazie al nuovo aggiornamento di Terraria sarà possibile affrontare i nemici di Don’t Starve, confermando il crossover tra i due titoli

Cogliendo l’occasione dell’arrivo di halloween, Re-Logic ha da poco annunciato che i nemici di Don’t Starve stanno arrivando a seminare terrore su Terraria. In un nuovo post “State of the Game” su Steam, L’autore di Terraria ha rivelato che sta lavorando con Klei Entertainment, sviluppatori di Don’t Starve, per rendere il crossover di questi giochi il più fedele possibile. L’impegno è di accontentare i fan con un gameplay autentico per entrambi i titoli, senza snaturarli e integrando a dovere i nemici.

Vedere i nemici di Don’t Starve in Terraria è finalmente realtà!

Tra i nemici scelti per il crossover abbiamo l’Occhio di Cthulhu che arriverà su Don’t Starve mentre Deerclops terrorizzerà Terraria. Questi non saranno gli unici nemici a fare il “salto”, ne arriveranno molti altri anche se Re-Logic ha dichiarato che dovremo aspettare ancora un po’ per scoprire chi altro si unirà alla festa. Sia Don’t Starve che Terraria sono conosciuti per essere giochi veramente impegnativi con un alto livello di difficoltà, quindi bisogna prepararsi bene la sfida è elevata in entrambi i titoli.

October State of the Game is up 👀Get news on our upcoming cross over, updates on each platform, Terraria Halloween Contests, & more! https://t.co/IQrMVKmC2N pic.twitter.com/ufxBF43ezC — Terraria (@Terraria_Logic) October 29, 2021

Ancora oggi Terraria, pur essendo uscito ormai nel 2011, risulta uno dei giochi più popolari su steam grazie ai suoi circa 45,000 giocatori connessi ogni giorno. Infatti il titolo continua ad essere supportato con nuovi aggiornamenti che arricchiscono l’esperienza dei giocatori con aggiunte di ogni tipo. Tra le ultime novità abbiamo l’aggiunta delle mod che permettono ai giocatori di sbizzarrire la loro creatività con sprite personalizzati, importare nuove colonne sonore e molto altro. Ricordiamo che Terraria è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Google Stadia, iOS e Android.

Siete elettrizzati per questo nuovo crossover tra Terraria e Don't Starve?