Tell Me Why: ora gratis su Microsoft Store

Nel mese della celebrazione dei diritti LGBTQ Microsoft Store permette di redimere gratis uno dei suoi titoli più significativi: Tell Me Why.

Su Twitter si sta già scatenando l’hashtag #loveislove, da anni motto universale della comunità LGBTQ: così come altri enti come Netflix, anche Microsoft Store si è unito alle celebrazioni dell’amore dalle tinte arcobaleno rilasciando gratis i tre episodi di Tell Me Why. Potete accedere al marketplace già da ora, da browser o da Xbox, e redimere gratuitamente l’avvincente avventura narrativa in Alaska dei gemelli Tyler ed Alyson Ronan. Il loro legame, però, è solo uno dei tanti segreti della cittadina fittizia di Delos Crossing in Alaska: c’è molto di più da scoprire.

Ditemi perché, ma gratis: Tell Me Why su Microsoft Store

Per un mese a partire da oggi, potrete redimere gratis i tre episodi di Tell Me Why su Microsoft Store. Solitamente era il primo episodio ad essere gratuito, ma in occasione del mese del Pride la “Grande M” ha provveduto subito a rendere questa avventura accessibile a tutti. Il motivo è facile da intuire: Tyler Ronan è infatti il primo grande protagonista transgender in un videogioco. Dontnod Entertainment ha lavorato sodo per garantire un ritratto accurato della comunità LGBTQ, al punto tale da vantare il pieno supporto dell’associazione GLAAD che da anni si batte per i diritti della minoranza.

In aggiunta, i creatori hanno volutamente evitato in toto la sofferenza come contesto stereotipato per una storia transgender. Dontnod ha optato invece per le circostanze misteriose della scomparsa della madre di Tyler ed Alyson come fonte del dramma. In questo titolo, in cui dovremo ricucire i differenti ricordi dei due, avremo modo anche di confrontarci con una riproduzione ugualmente accurata dell’etnia dei discendenti dei nativi americani. Il gioco tocca infine varie questioni di salute mentale. Abbiamo premiato il tatto degli sviluppatori con un otto al primo episodio e un sette virgola otto al secondo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'offerta?