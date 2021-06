Tekken X Street Fighter: il titolo non è morto

Da anni si attende il picchiaduro Tekken X Street Fighter e, dopo la notizia di “morte”, pare che ci sarà ancora da aspettare

Il produttore di Tekken X Street Fighter, Katsuhiro Harada, aveva infatti diffuso la notizia della sua morte nei giorni precedenti, ma si è recentemente corretto affermando che si è trattato di un errore di traduzione. Vediamo dunque di chiarire un po’ meglio la questione.

Tekken X Street Fighter: rinviato a data da destinarsi

Il titolo che mischia due dei più celebri picchiaduro del settore pare dunque che abbia sofferto di un problema legato ai sottotitoli ed è stato lo stesso Harada a fare chiarezza in merito aggiungendo che il gioco, prima in corso e sviluppato al 30%, adesso è in sospeso. Nel suo account Harada’s Bar, il produttore ha poi continuato così:

Siamo ancora fiduciosi che Tekken X Street Fighter riprenderà lo sviluppo quando si presenterà l’opportunità. Tuttavia, un tale titolo non può essere spostato solo per la comodità di un’azienda in termini di marketing e branding e influisce anche sulle risorse di sviluppo dell’altra. Per ora aspettiamo solo l’occasione giusta

Questo si va a riagganciare ad un’altra affermazione simile fatta nel corso del 2019 quando stava impazzando il settimo capitolo che, a marzo 2021, ha venduto circa sette milioni di copie. All’epoca, dunque, Harada aveva definito il crossover sempre “più duro da giustificare” anche perché è stata coinvolta la Capcom e sembra che il sesto capitolo di Street Fighter si stia avvicinando.

In poche parole, la carne al fuoco è davvero tanta e ce ne vorrà di tempo prima che venga cotta a puntino e servita ai giocatori.