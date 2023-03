Tekken 8: svelato il trailer di King

Il roster di Tekken 8 è più ricco che mai ed è stato svelato che sarà presente pure King con un fantastico trailer tutto da scoprire

Continuando a pompa magna la rivelazione del roster di lancio di Tekken 8, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer che mostra King, il prossimo personaggio presente nel gioco. Il luchador è tornato ed è più forte che mai, eseguendo mosse ad alto impatto e offese senza ripudio come i migliori lottatori. Questo personaggio è parecchio amato dai giocatori e vederlo tornare nel nuovo capitolo della saga farà felice sicuramente tutti i fan.

King in tutto il suo splendore nel trailer di Tekken 8

Nel nuovo trailer di Tekken 8 su King possiamo ammirarlo in tutto il suo splendore. King è un lottatore, il che significa che molte delle sue mosse si basano sulla presa dell’avversario. Può eseguire clotheslines, double under-hook pancake piledrivers, powerbomb e molto altro. Molte delle sue mosse forniscono anche una super armatura per respingere attacchi deboli e sfruttare le aperture. Forse la parte migliore del trailer è la suo promo, che è interamente composta da ruggiti giaguaro. Gustatevi il gameplay trailer qui sotto.

Ricordiamo che Tekken 8 arriverà su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Il gioco non ha una data di uscita, ma Bandai Namco sta cercando di anticipare l’uscita per aprile 2024. Quali saranno i prossimi personaggi che faranno parte del roster di Tekken 8? Sicuramente ne verranno svelati altri prima che esca il gioco ma attualmente non si sa ancora nulla su chi potrebbero essere. Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte di Bandai Namco per saperne di più.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti che King farà parte del roster di Tekken8? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Kinguin.