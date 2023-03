Tekken 8: Marshall Law protagonista di un nuovo trailer

Marshall Law è il protagonista di un nuovo trailer dedicato a Tekken 8. Scopriamo i dettagli in questa news

Mentre l’annuncio dell’edizione 2023 del torneo dedicato al popolare picchiaduro di Bandai Namco ha infiammato nuovamente l’animo dei veterani più competitivi della serie, in molti attendono con ansia di poter provare con mano l’ottavo capitolo della saga, il quale sembra promettere davvero bene. Fin dal suo annuncio, il gioco si è mostrato in più occasioni, mettendo in mostra un livello qualitativo che pare a tutti gli effetti altissimo. Nelle scorse ore, per la gioia di tutti i fan storici della saga, gli sviluppatori hanno rilasciato un nuovo trailer nel quale è stato confermato che Marshall Law sarà presente nel roster di Tekken 8.

Mostrato in un trailer il ritorno di Marshall Law in Tekken 8

Soltanto lo scorso mese avevamo potuto apprezzare un video nel quale venivano svelate interessanti meccaniche del tutto inedite, le quali saranno presenti nel nuovissimo capitolo di questa storica saga. Ora Tekken 8 è tornato a mostrarsi in un ennesimo trailer, questa volta però incentrato sul roster, ed in particolare dedicato ad un lottatore che farà a tutti gli effetti il suo ritorno nel titolo: stiamo parlando di Marshall Law.

Gli appassionati di lunga data sanno che questo personaggio è stato presente in quasi tutti i capitoli del picchiaduro, diventando uno dei più iconici della saga. Proprio per questo la conferma del suo ritorno non potrà che fare felici moltissimi giocatori. Nel trailer, che potete visionare qui sopra, vediamo il lottatore cimentarsi in alcune delle sue mosse più rappresentative, e ciò, con ogni probabilità, contribuirà ad aumentare l’hype verso questo nuovo capitolo.

Cosa ne pensate? Siete ansiosi di mettere le mani su questo nuovissimo titolo?