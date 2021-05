Tekken 7: ritorna la Tekken Online Challenge con l’edizione 2021

Tramite comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato il ritorno della Tekken Online Challenge con la sua edizione 2021: pronti a tornare a sfidarvi a Tekken 7?

I DLC di Tekken 7 non accennano a diminuire in frequenza e specialmente dopo l’arrivo della Stagione 4 il ritmo si è fatto ancora più serrato. Il picchiaduro per eccellenza di Bandai Namco, però, non vuole solo offrire nuovo contenuto a pagamento, bensì anche occasioni di interazione fra i videogiocatori appassionati di tutto il mondo. Tramite comunicato stampa, infatti, l’azienda ha annunciato il ritorno della Tekken Online Challenge nel corso dell’estate. Il partner ufficiale per questa edizione 2021 del torneo sarà Astro Gaming, per la fornitura di cuffie e mixamp. La popolare serie di tornei di Tekken 7 riunirà i giocatori di 14 diverse regioni sparse per il globo, offrendo loro la possibilità di portarsi a casa una parte degli oltre 100.000 dollari dei vari premi offerti da Astro Gaming o dalla stessa Bandai Namco.

La stagione 2021 del torneo includerà ogni regione che ospiterà un evento Masters e una finale regionale, in cui i concorrenti si riuniranno online per scatenarsi in furiose battaglie con Tekken 7 ai massimi livelli. Sempre nell’edizione di quest’anno della Tekken Online Challenge faranno ritorno gli eventi Dojo della community, attraverso l’introduzione di un nuovo portale del torneo di Tekken 7. Grazie a questo portale, i membri della community potranno organizzare eventi ufficiali per la stagione della Tekken Online Challenge. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale di Bandai Namco Entertainment.

Un trailer di presentazione per l’edizione 2021 della Tekken Online Challenge

In occasione della riapertura dell’evento, l’azienda ha diffuso anche un nuovo trailer che potete trovare proprio qua sopra. Per concludere, Bandai Namco ha anche annunciato che, per preparare tutti i videogiocatori appassionati del picchiaduro e per offrire un’esperienza ancor più equilibrata, a partire dal 27 maggio sarà disponibile un nuovo aggiornamento al bilanciamento di Tekken 7.

Avete visto il trailer dedicato all’edizione 2021 della Tekken Online Challenge? Che cosa ne pensate di questo tipo di eventi? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!