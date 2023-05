The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quale sarà la durata del gioco?

Speculiamo un po’: quale sarà effettivamente la durata di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom secondo voi? Seguiteci in questo articolo dedicato

Il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è così vicino da poterlo quasi toccare con un dito. Il 12 maggio “il sequel di Breath of the Wild” arriverà, in esclusiva su Nintendo Switch, ad allietare i fan che sin dalla chiusura del primo titolo ormai sei anni fa non vedevano l’ora di poter far ritorno in quella Hyrule. E, come dicevamo, ormai ci siamo. Mentre quindi emergono gli ultimi dettagli sul gioco e noi ci prepariamo al lancio con tanti articoli a tema (fra cui quali giochi finire prima di Tears of the Kingdom e un prologo alle nuove abilità del titolo), si torna a parlare di dettagli tecnici che ancora Nintendo non ha sviscerato. Ad esempio: quanto ci si metterà a finire Tears of the Kingdom? Qual è la sua durata?

Sebbene, al momento della stesura di questo articolo, la durata di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non sia stata ufficialmente confermata da Nintendo, possiamo speculare un po’ andando a ritroso nel tempo. I giochi di Zelda non sono mai stati titoli brevi e, considerando che stiamo parlando del diretto sequel di Tears of the Kingdom e considerando anche il fatto che conosciamo la grandezza del mondo che andremo ad esplorare, possiamo tentare una stima semplicissima. Il mondo di gioco è infatti basato interamente su quello di Breath of the Wild, quindi ci possiamo aspettare una durata piuttosto simile.

Qual è la durata di Tears of the Kingdom? Proviamo una stima

Il completamento della storia dovrebbe dunque richiedere circa 40 ore totali, con marcate variazioni in base al vostro stile di gioco. Se invece deciderete di portare a termine le missioni secondari e tutto il contenuto aggiuntivo, esplorando tutta Hyrule e risolvendo anche tutti gli enigmi ambientali, non possiamo che aspettarci una durata che arrivi o perlomeno sfiori le 100 ore, così come successo per Breath of the Wild.

Quale sarà invece secondo voi la durata di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?