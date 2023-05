Tears of the Kingdom: Amazon fa un’offerta davvero ottima

Se avete un amico interessato al gioco, Amazon vi propone un’offerta davvero ottima sul nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La Nintendo è da sempre una delle compagnie di videogiochi più amate, ma purtroppo ha un grosso problema: i suoi titoli non calano mai di prezzo. Anche a distanza di anni infatti è davvero molto difficile trovare degli sconti sui giochi per Nintendo Switch, specialmente se sono first party.

A quanto pare però sembra che questa volta i fan di Zelda abbiano avuto un bel po’ di fortuna. Amazon infatti ha deciso di proporre al pubblico un’ottima offerta che vi permetterà di risparmiare preordinando due copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Sconti e gadget a tema The Legend of Zelda con la nuova offerta di Amazon

Se conoscete qualcuno interessato ad acquistare il nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, allora questa offerta di Amazon vi sarà sicuramente utile. Acquistando due copie fisiche del gioco e due set di adesivi potrete infatti usufruire di uno sconto del 17%. In questo modo finirete col pagare ogni gioco solamente €62,50 ottenendo allo stesso tempo dei simpatici gadget extra. Uno sconto di questo tipo non è affatto male, specialmente considerando che è davvero raro trovare giochi scontati al day one. Se siete interessati al prodotto, in calce qui sotto potrete trovare l’offerta in questione:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.