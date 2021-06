Team Asobi diventa ufficialmente uno studio interno di Sony

Dalla camera di Astro agli astri di PlayStation: Team Asobi ora è uno studio interno di Sony, ecco l’annuncio entusiasta di Nicolas Doucet

Nonostante l’assenza all’E3 2021, Sony ha comunque saputo far parlare di sé con l’annuncio di Team Asobi, palesatosi oggi come studio interno del colosso nipponico. Dopo la chiusura di SIE Japan Studio, dal team di sviluppo dietro Astro’s Playroom il rappresentante Nicolas Doucet ha parlato a cuore aperto ai fan di PlayStation. Aprendo il suo post augurandoci una salute di ferro, Doucet ha parlato di una continua espansione del team per poi ringraziare i giocatori rimasti fedeli a Sony nel corso di tutti questi anni. La missione del team di sviluppo, però, rimane sempre la stessa.

Team Asobi dice sì a Sony: storia di uno studio interno

Nonostante ora sia uno studio interno di Sony, stando a Doucet la filosofia dietro i giochi di Team Asobi è analoga a quella di Nintendo: il divertimento prima di tutto. La magia di un gioco è sì innovazione, ma nonostante il team di sviluppo (composto di membri provenienti da tutto il mondo) sia partito dalle tech demo un videogioco deve sempre e soprattutto saper divertire. Non a caso, il nome è una storpiatura di “asobu”, che in giapponese vuol dire “giocare”. Astro Bot: Rescue Mission risale al 2018, ma il successo del titolo per PSVR è stato tale da garantire un sequel nel 2020.

Alludiamo ad Astro’s Playroom, platformer preinstallato in ogni PS5. Doucet ci invita anche ad entrare in contatto con Team Asobi tramite i neonati canali social su Twitter ed Instagram, per il “milione di aneddoti” che gli sviluppatori hanno da condividere con i fan. In uno slancio di empatia, Doucet si riallaccia infine all’augurio iniziale: gli ultimi diciotto mesi sono stati durissimi per tutti, e quindi il team di sviluppo si augura che grazie ai videogiochi i prossimi lo siano un po’ di meno. Nel post, Doucet si è anche soffermato sulla tendenza del team a sperimentare, per poi zittirsi in quanto i progetti futuri sono un “segreto”.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del futuro del team di sviluppo?