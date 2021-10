Tales of Arise: a breve disponibile il nuovo DLC basato su Sword Art Online

Il mondo di Tales of Arise si arricchisce con elementi tratti da Sword Art Online grazie al nuovo DLC che sarà disponibile tra qualche giorno

Bandai Namco ha finalmente rivelato quale sarà il sua prossimo DLC basato su collaborazione con altre IP per Tales of Arise: ebbene, sembra proprio che nell’apprezzatissimo titolo action-RPG debutterà un po’ dell’universo videoludico del popolare Sword Art Online. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Tales of Arise: ecco le novità del DLC basato su Sword Art Online

Ufficiale: il nuovo DLC di Tales of Arise avrà come protagonista il mondo di Sword Art Online e sarà pubblicato il 7 ottobre. In cosa consisteranno i nuovi contenuti inclusi nell’ultimo titolo di Bandai Namco? Ci sarà una battaglia contro un boss con protagonisti Kirito e Asuna e nella stessa saranno presenti Boost Strike speciali. Anche ogni personaggio boss sembra avere le proprie Mystic Artes esclusive.

Oltre a questo, i giocatori potranno sbloccare nuovi abiti per Alphen, Shionne e Law, oltre a ottenere le armi di Kirito. C’è anche un’esclusiva Mystic Artes che Alphen può equipaggiare che lo vede adattare una posizione a doppia impugnatura (il che gli necessiterà una maggiore velocità di movimento, un chiaro riferimento all’anime a cui è ispirato il videogioco insomma). Anche Kirito e Asuna si uniscono a lui nell’attacco con tutti e tre i protagonisti che eseguono un colpo in una cutscene decisamente memorabile.

Il DLC sarà venduto al dettaglio per 15 dollari (si presume la stessa cifra in euro), lo stesso giorno sarà disponibile anche un aggiornamento gratuito. Questo aggiunge nuovi livelli di difficoltà e tre combattimenti bonus. I giocatori possono guadagnare nuove armi (come un fucile ad acqua per Shionne) completandole. Siete ancora indecisi se acquistare il gioco di cui vi abbiamo parlato in questo articolo? Allora vi consigliamo la lettura della nostra recensione in cui abbiamo avuto modo di elogiare i numerosi pregi di questo RPG (tra cui la narrativa e buona parte della caratterizzazione dei personaggi). Se, invece, state muovendo i primi passi in Tales of Arise potete dare un’occhiata ai consigli per iniziare che vi abbiamo fornito in questa guida.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.