Take-Two Interactive: produzione di giochi da record per i prossimi tre anni

Grand Theft Auto V potrebbe essere in ottime mani: Take-Two Interactive sarà incredibilmente prolifica da qui fino al 2024, con 62 giochi

Per Take-Two Interactive la tabella di marcia con i giochi ha appena ingranato la quinta, se quanto detto durante il suo ultimo colloquio trimestrale con gli investitori dovesse corrispondere al vero. Il successo, al publisher, non è certo mancato, ma nonostante le acquisizioni (beh, quelle riuscite) sul territorio PC, console e mobile il fandom è particolarmente in subbuglio per il silenzio stampa su Grand Theft Auto VI e sul futuro della amata saga. L’editore a capo di Rockstar Games ha dichiarato che, attraverso le proprie fucine creative, sfornerà un impressionante campionario di titoli (62) nell’arco dei prossimi tre anni, specialmente tra il 2023 e il 2024.

I 62 ciak di Take-Two Interactive

Si parla di 21 giochi nel solo 2022, nell’ambizioso piano di Take-Two Interactive. I rimanenti 41, invece, arriveranno tra il 2023 e il 2024. Com’era prevedibile, l’editore ha subito specificato che questo valga per tutte le IP, che si tratti di serie già esistenti o di franchise inediti. Due dei giochi in arrivo il prossimo anno, a quanto pare, rientrano nella prima categoria. Questo richiederà una maggiore capacità di sviluppo, ma a quanto pare il publisher ha già pensato anche a questo, con una cospicua rete di assunzioni che nell’arco degli scorsi due anni ha già toccato i numeri a quattro cifre.

Parliamo infatti di 1500 sviluppatori, per un totale di 5046 che per l’editore rappresenta il picco più alto di dipendenti mai raggiunto. In aggiunta, dal publisher potremo anche aspettarci nuovi modelli di business, come iscrizioni, giochi free-to-play ed esperienze esclusivamente online. In più, l’azienda mira ad un’espansione territoriale nell’emergente mercato videoludico cinese grazie alle opportunità che offrono i giochi in streaming e il cloud. Infine, la multinazionale punta anche ad eSports e beneficenza.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della nuova tabella di marcia? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.