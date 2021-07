TAG Heuer: presentato lo smartwatch a tema Super Mario

Tramite un comunicato stampa, l’azienda di orologi svizzeri TAG Heuer ha annunciato la collaborazione con Nintendo per la realizzazione di uno smartwatch a tema Super Mario. Vediamo insieme di che cosa si tratta nella precisione!

Dell’importanza del brand di Super Mario siamo tutti consapevoli oggi. Non solo l’idraulico italiano più famoso al mondo ha attraversato le epoche e ha definito la storia del medium videoludico nel corso degli anni, ma è anche diventato così iconico da essere ancora oggi uno dei brand più famosi al mondo. Lo dimostra anche, in parte, la notizia di oggi: l’azienda svizzera specializzata nell’orologeria, TAG Heuer, ha presentato recentemente il nuovo smartwatch a tema Super Mario, frutto della collaborazione con Nintendo stessa. Diamo un’occhiata, di seguito, ai dettagli.

I dettagli dello smartwatch di Super Mario di TAG Heuer

Da questa collaborazione con Nintendo e Super Mario è quindi nata questa edizione limitata dello smartwatch TAG Heuer Connected. Secondo le dichiarazioni di Frédéric Arnault, ovvero il CEO di TAG Heuer:

Per questa collaborazione con Nintendo, ci è venuto subito in mente Super Mario. Non è solo il suo fascino internazionale e intergenerazionale ad averci convinto. Mario è il personaggio superattivo per eccellenza, che si affida alla sua perseveranza e alla sua tenacia per uscire da ogni situazione.

In base alle informazioni che abbiamo, questo modello è stato realizzato pensando a un connubio di lusso, sportività e funzionalità divertenti. Esso è principalmente incentrato sull’attività fisica e motoria: andando nel particolare, Mario incoraggerà gli utilizzatori a uscire di casa e a intensificare la propria attività sportiva, per essere ricompensato tramite i classici sistemi di gamification per i propri progressi. I classici quadranti dell’orologio sono stati inoltre reinterpretati in quattro varianti a tema diverse, così da dare a questo smartwatch il look che più si preferisce.

Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità più importanti riguardanti il mondo videoludico, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.